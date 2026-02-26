La Sanza Candombe hace historia

La Sanza Candombe, de Mercedes, ganó las Llamadas al Puerto con puntaje perfecto, consolidando el crecimiento del candombe del interior del país.

Mercedes se queda con el título en las Llamadas al Puerto

En una noche donde el cuero y la madera hicieron vibrar la costa uruguaya, la comparsa La Sanza Candombe, oriunda de Mercedes, se alzó con la victoria en la vigésima edición del concurso Llamadas al Puerto. Este certamen, consolidado como el encuentro de candombe más importante del litoral, celebró sus dos décadas de vida premiando la excelencia y el despliegue artístico de la agrupación sorianense.

Un triunfo con puntaje perfecto

La Sanza no solo se llevó el trofeo a casa, sino que lo hizo convenciendo de forma unánime al jurado. La comparsa alcanzó los 147 puntos, la calificación máxima posible de la competencia, marcando un hito en la historia reciente del desfile.

Este puntaje refleja un trabajo impecable en todas sus facetas:

Cuerda de tambores: Ritmo y potencia que marcaron el pulso de la jornada.

Cuerpo de baile: Coordinación y elegancia que cautivaron a los miles de espectadores.

Visión artística: Una propuesta estética que honró las raíces del candombe con un toque distintivo de la ciudad de Mercedes.

El epicentro del candombe litoraleño

Las Llamadas al Puerto cumplieron 20 años reafirmándose como el gran polo de atracción para las agrupaciones del interior del país. En esta edición aniversario, el nivel de competencia fue excepcionalmente alto, lo que jerarquiza aún más el primer puesto obtenido por los mercedarios.

La victoria de La Sanza no solo es un premio a su desempeño individual, sino también un reconocimiento al crecimiento del candombe en Soriano, que hoy se posiciona en lo más alto de la región.

