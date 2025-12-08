La pugna de cuatro equipos en la secuencia internacional: Cuando el fútbol Inclusivo llegó para quedarse

Se disputó en Salto un evento de fútbol inclusivo con la presencia de Ceibal (hogar Flavia) Salto, Salto Uruguay, Sportivo Rodó y desde Argentina la selección de Buenos Aires de chicos con discapacidad intelectual. El evento se jugó en el polideportivo donde su responsable Emanuel Priario, desde la secretaría nacional de deporte; Lucia Molinari del área juventud de la ims,Marcelo García da Rosa del área deporte de la IMS también involucrados en la organización junto a Gabriel Rosconi de Rodó inclusivo crearon este nuevo evento inclusivo esta vez internacional donde apunta a la confraternidad y deporte del tipo recreación . Gracias a Andrés Piriz y Marcos Caballero que oficiaron de Jueces e instruyeron a Diego Ramos jugador de Rodó inclusivo (síndrome de Down) para dar sus primeros pasos en el arbitraje lo cual es algo inédito en el Uruguay y como sur de Latinoamérica.

Gracias a Luis Bionganinio responsable de la delegación Argentina por haber llegado a Salt.

Desde Gabriel Rosconi, presidente de Sportivo Rodó: «La hincha que queremos, ella…la de todos los días»

«La foto más hermosa del mes seguramente, la Pichona, nuestra hincha más longeva, nuestra amiga, la que siempre está disponible, la que siempre nos colabora, la que está feliz por cómo ve hoy día al club y junto a ella están ellos!! Los que hoy ganaron un campeonato y son el futuro del club , nuestros niños del Baby, ellos que el día de mañana recordarán este momento. El antes y el futuro de Sportivo Rodó en una foto, gracias gurises, gracias todos los días querida Pichona!!!

La Pichona es esa hincha, esa vecina que veía cómo se desmoronaba el club el cual ella misma junto a Pablo su esposo vio nacer. Desde el 2019 comenzó a ser testigo de este nuevo resurgir del club, la Pichona, nuestra querida Pichona hoy sigue ahí mirándonos a través de la reja de su patio hoy con más edad y con esa imposibilidad de movimiento que nos otorga la avanzada edad. Pero ella está ahí , pendiente a su club, a nuestro club el papal de la avenida el viejo Rodó, hoy reconstruido en lo social y porque no con un futuro logro deportivo que quizás se convierta en realidad en este futuro año 2026.

Gracias querida Pichona»

Liga de Fútbol Súper Sénior: Esa ventaja de 9 puntos…

La nueva fecha que pasó en la Liga de Fútbol Súper Sénior. Ayer a mañana para jugarse y en la divisional «A», la nueva imposición del puntero Unión Don Atilio, observando una ventaja de nueve puntos en relación al escolta y esos 74 goles a favor que también impacta.

EN LA TABLA

Tras la nueva fecha jugada, esta clasificación general

