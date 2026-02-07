30.1 C
Salto
sábado, febrero 7, 2026

La primera semana que paso

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
27
Tiempo de lectura: 5 min.

Con los 61 del viernes

Un total de 61 transferencias en la víspera, continuidad del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol. Para tener en cuenta la nómina total. Lunes próximo desde las 17 a las 21 con el reinicio. Restarán cinco días para la conclusión del período.

📄 Período de Pases – Viernes 6 de febrero de 2026

#Nombre completoCIDel clubAl clubCarácter
1Cardozo Rodríguez, Santiago Ariel58.530.580River PlateUniversitarioDefinitivo
2Ogando Grattone, Alex Nicolás59.935.216River PlateUniversitarioDefinitivo
3Correa Samurio, Joaquín58.356.821NacionalChanáPréstamo
4Gómez Pertusatti, Andy Mateo57.299.850Salto UruguayUniversitarioDefinitivo
5Henderson Laxague, Juan Manuel58.252.340NacionalChanáDefinitivo
6Barrios De los Santos, Miguel Ángel53.060.302Santa RosaCerroS. V. B.
7Grasés Ferreira, Facundo Ezequiel58.439.017NacionalUniversitarioDefinitivo
8Silva Pintos, David Natanael53.996.886LibertadTigrePréstamo*
9Sosa Dinarte, Jorge Luis51.660.421Dublín CentralTigreDefinitivo
10Sánchez Sosa, Luciano Matías56.410.289NacionalTigrePréstamo*
11Gómez Vázquez, Cristian Nahuel55.429.174Paso del BoteHindúDefinitivo
12Dávila Acosta, Juan Javier50.454.902Quinta Av. 33HindúPréstamo*
13Camejo Abreu, Mateo58.752.130NacionalUniversitarioDefinitivo
14Cecchini Araújo, Mateo58.694.508ArsenalUniversitarioDefinitivo
15Pertusatti Milán, Axel Mateo56.939.106PeñarolTigrePréstamo*
16Vargas Gularte, Juan Pablo55.387.536Santa RosaHindúDefinitivo
17Rodríguez Curbelo, Thiago Tomás56.903.880River PlateTigrePréstamo*
18Hernández Medina, Mateo Samuel57.374.458ProgresoGladiadorDefinitivo
19Núñez Núñez, Rodrigo52.417.374Salto NuevoTigreDefinitivo
20Pedrozo Martínez, Lucas Eduardo45.832.088Salto NuevoTigreDefinitivo
21Rodríguez Ceballos, Amancio José47.239.735Paso del BoteQuinta Av. 33Definitivo
22Cincunegui Balbi, Juan Diego54.811.433SaladeroProgresoDefinitivo
23Muniz Correa, Marcelo Fabián54.194.861AlmagroUniversitarioDefinitivo
24Colobrado Brítes, Kevin57.029.043CeibalTigrePréstamo*
25García Centurión, Francis Didier51.540.887FloridaEl TanqueDefinitivo
26Hernández Almeida, Jonson Darío49.417.561San EugenioEl TanqueDefinitivo
27De los Santos Martínez, Mateo Yoel57.586.447AlbionEl TanquePréstamo
28Ocampo Jacquez, Marcos Jesús54.527.713FloridaProgresoDefinitivo
29Fernández de Vargas, Fernando Gregorio49.404.958Parque SolariProgresoPréstamo*
30Ghelfi Urroz, Diego Martín58.503.414UniversitarioRiver PlatePréstamo
31Vallejos Ramos, Deivi Javier56.752.865AlmagroEl TanquePréstamo*
32Silva Vargas, Emanuel56.262.749TigreSud AméricaDefinitivo
33Giovanoni Giovanoni, Darío Jonathan54.650.904NacionalArsenalDefinitivo
34Aguirre Pertusatti, Gerónimo Manuel58.005.967Ferro CarrilRiver PlateS. V. B.
35Suárez Silva, Iván Alejandro58.516.691Ferro CarrilRiver PlateS. V. B.
36Bueno Santana, Juan Pablo59.370.385ProgresoFénixPréstamo
37Alonso Torena, Carlos David58.220.531River PlateHindúPréstamo
38Rodríguez Olivera, Diego Agustín56.220.636CeibalSud AméricaPréstamo*
39Díaz Ojeda, Rodrigo Sebastián41.248.512Parque SolariPeñarolDefinitivo
40Villanueva Martínez, Thiago Ezequiel59.123.770River PlateFerro CarrilDefinitivo
41Colombo Pérez, Jhoan Ezequiel5.534.920LibertadSalto UruguayDefinitivo
42Stábile Milesi, Germán Ismael49.209.324LibertadSalto UruguayPréstamo
43Antúnez Álvarez, Gastón Emanuel52.800.020FénixHindúPréstamo*
44Píriz Garcilazo, Lucas Martín54.487.775UniversitarioSaladeroDefinitivo
45Píriz De los Santos, Juan Andrés51.998.456River PlateSaladeroPréstamo*
46Larrosa Ribeiro, Miguel Agustín58.391.027Salto UruguayRiver PlateDefinitivo
47Monzón Laforia, Edinson Sebastián58.998.710Salto UruguaySaladeroDefinitivo
48Pereira Morales, Lautaro Benjamín58.974.439Salto UruguaySaladeroDefinitivo
49Godoy Rinaldi, Franco Sebastián48.019.974PeñarolFloridaDefinitivo
50Blanco Ustra, Braian49.498.939RodóFloridaPréstamo
51De Mora Ramos, Mauro58.340.896Ferro CarrilChanáPréstamo
52García Morales, Santiago Nicolás59.559.771NacionalUniversitarioDefinitivo
53Rosas Pintos, Jean Paul52.557.908Paso del BoteDublín CentralDefinitivo
54Abadie Cardozo, Anthony Gabriel50.347.341AlbionSanta RosaDefinitivo
55Abadie Cardozo, David Nicolás56.468.872AlbionSanta RosaDefinitivo
56Abadie Cardozo, Jesús Javier50.347.379AlbionSanta RosaDefinitivo
57Duarte Larrosa, Braian Maximiliano55.332.622San EugenioPalomarDefinitivo
58Correa López, Claudio Benjamín58.703.838CerroArsenalDefinitivo
59Cañette Sisnández, Benjamín57.476.787CerroArsenalDefinitivo
60Cardozo Ifrán, Maximiliano57.308.748CerroArsenalDefinitivo
61Palacios Gaudín, Cristian Nicolás58.821.264ChanáArsenalDefinitivo

Vichadero se fue del torneoy hay bronca en Bella Unión

-La noticia surgió en la tarde de la víspera, cuando la Organización del Fútbol del Interior comunicó la decisión del sector Interior de Rivera, Vichadero, de no jugar el partido pactado para hoy ante Bella Unión, en el marco de la última fecha del Campeonato del Litoral.

La bronca planteada en Bella Unión, desde el momento que necesitaba golear a Vichadero, para fortificar su avance a la instancia siguiente. Para Bella Unión será de hecho una victoria de 3 a 0, de acuerdo a la disposición reglamentaria que rige frente a situaciones como estas. Respecto al abandono de la competencia, por parte de clubes o selecciones, se especifica que «si la deserción se produce durante el desarrollo de la competencia, además de la multa que se fijará entre 50 y 100 Unidades Reajustables y que será distribuida de acuerdo al inciso anterior, se le inhabilitará para los dos campeonatos inmediatos siguientes en los que se genere el derecho de hacerlo. Cabe recordar que en la pasada fecha, Vichadero perdió 10 a 1 con Liga Agraria jugando en el Parque Juan José Vispo Mari, llegando a la instancia con 11 jugadores, sin relevo alguno.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Apertura: Con el pie derecho de Liverpool: 2 a 1

Liverpool derrotó 2 a 1 a Albion por la primera vfecha del Torneo Apertura en el estadio Luis Franzini, donde abrió ayer el Campeonato Apertura de Primera División. Un gol de Barceló y un golazo de Romero en el primer tiempo, para que Liverpool alcanzara un transitorio 2 a 0. Álvaro López a los 78 minutos produjo el descuento para Albion. Liverpool volverá a jugar el próximo viernes ante Defensor Sporting a las 21.30′ en el Parque Alfredo Viera, mientras que Albion enfrentará a Cerro el lunes 16 de febrero a las 19 horas en el Franzini. En la Dirección Técnica de Liverpool, el debut oficial de Camilo Speranza. En el Sudameruicano Sub 20 femenino, Uruguay empató ante el local Paraguay 0 a 0, por lo que permanece sin ganar.

Walter «Galo» Lima: el adiós a aquel árbitro…

-La información circuló rápidamente en la tarde de la víspera y no fue otra que el fallecimiento de WALTER LIMA, quien supo ser árbitro de fútbol en la década de los 80, con participación en torneos de OFI, tanto a nivel de clubes como de selecciones. El «Galo» Lima fue de los mejores en ese tiempo y no pocas veces lució el dictado de su personalidad en el Parque Dickinson. Padeció un infarto estando en Montevideo para visitar a su hijo, truncándose la vida del inolvidable árbitro. El impacto de la noticia también en Salto, sobre todo en los ámbitos relacionados con el arbitraje y quienes fueron sus colegas, como Deolindo «Chato» Miquelarena y tantos. Walter Lima supo ser futbolista, incluso defendiendo a la selección de Artigas, en calidad de delantero.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/guqt
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal