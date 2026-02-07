La primera semana que paso

Con los 61 del viernes

Un total de 61 transferencias en la víspera, continuidad del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol. Para tener en cuenta la nómina total. Lunes próximo desde las 17 a las 21 con el reinicio. Restarán cinco días para la conclusión del período.

📄 Período de Pases – Viernes 6 de febrero de 2026

# Nombre completo CI Del club Al club Carácter 1 Cardozo Rodríguez, Santiago Ariel 58.530.580 River Plate Universitario Definitivo 2 Ogando Grattone, Alex Nicolás 59.935.216 River Plate Universitario Definitivo 3 Correa Samurio, Joaquín 58.356.821 Nacional Chaná Préstamo 4 Gómez Pertusatti, Andy Mateo 57.299.850 Salto Uruguay Universitario Definitivo 5 Henderson Laxague, Juan Manuel 58.252.340 Nacional Chaná Definitivo 6 Barrios De los Santos, Miguel Ángel 53.060.302 Santa Rosa Cerro S. V. B. 7 Grasés Ferreira, Facundo Ezequiel 58.439.017 Nacional Universitario Definitivo 8 Silva Pintos, David Natanael 53.996.886 Libertad Tigre Préstamo* 9 Sosa Dinarte, Jorge Luis 51.660.421 Dublín Central Tigre Definitivo 10 Sánchez Sosa, Luciano Matías 56.410.289 Nacional Tigre Préstamo* 11 Gómez Vázquez, Cristian Nahuel 55.429.174 Paso del Bote Hindú Definitivo 12 Dávila Acosta, Juan Javier 50.454.902 Quinta Av. 33 Hindú Préstamo* 13 Camejo Abreu, Mateo 58.752.130 Nacional Universitario Definitivo 14 Cecchini Araújo, Mateo 58.694.508 Arsenal Universitario Definitivo 15 Pertusatti Milán, Axel Mateo 56.939.106 Peñarol Tigre Préstamo* 16 Vargas Gularte, Juan Pablo 55.387.536 Santa Rosa Hindú Definitivo 17 Rodríguez Curbelo, Thiago Tomás 56.903.880 River Plate Tigre Préstamo* 18 Hernández Medina, Mateo Samuel 57.374.458 Progreso Gladiador Definitivo 19 Núñez Núñez, Rodrigo 52.417.374 Salto Nuevo Tigre Definitivo 20 Pedrozo Martínez, Lucas Eduardo 45.832.088 Salto Nuevo Tigre Definitivo 21 Rodríguez Ceballos, Amancio José 47.239.735 Paso del Bote Quinta Av. 33 Definitivo 22 Cincunegui Balbi, Juan Diego 54.811.433 Saladero Progreso Definitivo 23 Muniz Correa, Marcelo Fabián 54.194.861 Almagro Universitario Definitivo 24 Colobrado Brítes, Kevin 57.029.043 Ceibal Tigre Préstamo* 25 García Centurión, Francis Didier 51.540.887 Florida El Tanque Definitivo 26 Hernández Almeida, Jonson Darío 49.417.561 San Eugenio El Tanque Definitivo 27 De los Santos Martínez, Mateo Yoel 57.586.447 Albion El Tanque Préstamo 28 Ocampo Jacquez, Marcos Jesús 54.527.713 Florida Progreso Definitivo 29 Fernández de Vargas, Fernando Gregorio 49.404.958 Parque Solari Progreso Préstamo* 30 Ghelfi Urroz, Diego Martín 58.503.414 Universitario River Plate Préstamo 31 Vallejos Ramos, Deivi Javier 56.752.865 Almagro El Tanque Préstamo* 32 Silva Vargas, Emanuel 56.262.749 Tigre Sud América Definitivo 33 Giovanoni Giovanoni, Darío Jonathan 54.650.904 Nacional Arsenal Definitivo 34 Aguirre Pertusatti, Gerónimo Manuel 58.005.967 Ferro Carril River Plate S. V. B. 35 Suárez Silva, Iván Alejandro 58.516.691 Ferro Carril River Plate S. V. B. 36 Bueno Santana, Juan Pablo 59.370.385 Progreso Fénix Préstamo 37 Alonso Torena, Carlos David 58.220.531 River Plate Hindú Préstamo 38 Rodríguez Olivera, Diego Agustín 56.220.636 Ceibal Sud América Préstamo* 39 Díaz Ojeda, Rodrigo Sebastián 41.248.512 Parque Solari Peñarol Definitivo 40 Villanueva Martínez, Thiago Ezequiel 59.123.770 River Plate Ferro Carril Definitivo 41 Colombo Pérez, Jhoan Ezequiel 5.534.920 Libertad Salto Uruguay Definitivo 42 Stábile Milesi, Germán Ismael 49.209.324 Libertad Salto Uruguay Préstamo 43 Antúnez Álvarez, Gastón Emanuel 52.800.020 Fénix Hindú Préstamo* 44 Píriz Garcilazo, Lucas Martín 54.487.775 Universitario Saladero Definitivo 45 Píriz De los Santos, Juan Andrés 51.998.456 River Plate Saladero Préstamo* 46 Larrosa Ribeiro, Miguel Agustín 58.391.027 Salto Uruguay River Plate Definitivo 47 Monzón Laforia, Edinson Sebastián 58.998.710 Salto Uruguay Saladero Definitivo 48 Pereira Morales, Lautaro Benjamín 58.974.439 Salto Uruguay Saladero Definitivo 49 Godoy Rinaldi, Franco Sebastián 48.019.974 Peñarol Florida Definitivo 50 Blanco Ustra, Braian 49.498.939 Rodó Florida Préstamo 51 De Mora Ramos, Mauro 58.340.896 Ferro Carril Chaná Préstamo 52 García Morales, Santiago Nicolás 59.559.771 Nacional Universitario Definitivo 53 Rosas Pintos, Jean Paul 52.557.908 Paso del Bote Dublín Central Definitivo 54 Abadie Cardozo, Anthony Gabriel 50.347.341 Albion Santa Rosa Definitivo 55 Abadie Cardozo, David Nicolás 56.468.872 Albion Santa Rosa Definitivo 56 Abadie Cardozo, Jesús Javier 50.347.379 Albion Santa Rosa Definitivo 57 Duarte Larrosa, Braian Maximiliano 55.332.622 San Eugenio Palomar Definitivo 58 Correa López, Claudio Benjamín 58.703.838 Cerro Arsenal Definitivo 59 Cañette Sisnández, Benjamín 57.476.787 Cerro Arsenal Definitivo 60 Cardozo Ifrán, Maximiliano 57.308.748 Cerro Arsenal Definitivo 61 Palacios Gaudín, Cristian Nicolás 58.821.264 Chaná Arsenal Definitivo

Vichadero se fue del torneoy hay bronca en Bella Unión

-La noticia surgió en la tarde de la víspera, cuando la Organización del Fútbol del Interior comunicó la decisión del sector Interior de Rivera, Vichadero, de no jugar el partido pactado para hoy ante Bella Unión, en el marco de la última fecha del Campeonato del Litoral.

La bronca planteada en Bella Unión, desde el momento que necesitaba golear a Vichadero, para fortificar su avance a la instancia siguiente. Para Bella Unión será de hecho una victoria de 3 a 0, de acuerdo a la disposición reglamentaria que rige frente a situaciones como estas. Respecto al abandono de la competencia, por parte de clubes o selecciones, se especifica que «si la deserción se produce durante el desarrollo de la competencia, además de la multa que se fijará entre 50 y 100 Unidades Reajustables y que será distribuida de acuerdo al inciso anterior, se le inhabilitará para los dos campeonatos inmediatos siguientes en los que se genere el derecho de hacerlo. Cabe recordar que en la pasada fecha, Vichadero perdió 10 a 1 con Liga Agraria jugando en el Parque Juan José Vispo Mari, llegando a la instancia con 11 jugadores, sin relevo alguno.

Apertura: Con el pie derecho de Liverpool: 2 a 1

Liverpool derrotó 2 a 1 a Albion por la primera vfecha del Torneo Apertura en el estadio Luis Franzini, donde abrió ayer el Campeonato Apertura de Primera División. Un gol de Barceló y un golazo de Romero en el primer tiempo, para que Liverpool alcanzara un transitorio 2 a 0. Álvaro López a los 78 minutos produjo el descuento para Albion. Liverpool volverá a jugar el próximo viernes ante Defensor Sporting a las 21.30′ en el Parque Alfredo Viera, mientras que Albion enfrentará a Cerro el lunes 16 de febrero a las 19 horas en el Franzini. En la Dirección Técnica de Liverpool, el debut oficial de Camilo Speranza. En el Sudameruicano Sub 20 femenino, Uruguay empató ante el local Paraguay 0 a 0, por lo que permanece sin ganar.

Walter «Galo» Lima: el adiós a aquel árbitro…

-La información circuló rápidamente en la tarde de la víspera y no fue otra que el fallecimiento de WALTER LIMA, quien supo ser árbitro de fútbol en la década de los 80, con participación en torneos de OFI, tanto a nivel de clubes como de selecciones. El «Galo» Lima fue de los mejores en ese tiempo y no pocas veces lució el dictado de su personalidad en el Parque Dickinson. Padeció un infarto estando en Montevideo para visitar a su hijo, truncándose la vida del inolvidable árbitro. El impacto de la noticia también en Salto, sobre todo en los ámbitos relacionados con el arbitraje y quienes fueron sus colegas, como Deolindo «Chato» Miquelarena y tantos. Walter Lima supo ser futbolista, incluso defendiendo a la selección de Artigas, en calidad de delantero.

