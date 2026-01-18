La política: servir o servirse

Edil de la Agrupación El Sol – Frente Amplio

Lista 2022

La política atraviesa uno de sus momentos más frágiles. La desconfianza crece y la gente se aleja, y no es por casualidad. Durante demasiado tiempo, algunos transformaron la política en un espacio de beneficio personal, traicionando su verdadera razón de ser: servir al pueblo.

El Frente Amplio nació para cambiar esa lógica. Nació del compromiso con las y los trabajadores, con las y los más humildes, con quienes históricamente fueron relegados. La política no es un privilegio ni un atajo al poder; es una herramienta de transformación social, un acto profundo de responsabilidad colectiva.

Salto necesita dirigentes con los pies en el barrio y el corazón en la gente. Compañeras y compañeros que escuchen más de lo que hablan, que prometan menos y hagan más, que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. La confianza no se declama: se construye con hechos, con presencia y con honestidad.

Este 2026 es un año clave. Las y los frenteamplistas tenemos un compromiso enorme con nuestras elecciones internas. No es una instancia menor: es el momento de elegir con conciencia, de fortalecer al Frente Amplio desde adentro, de depurar prácticas que le hacen daño y de respaldar a quienes realmente entienden la política como servicio y no como beneficio personal. También es una oportunidad para que la ciudadanía elija confianza, convicciones y un proyecto colectivo por encima de los personalismos.

Es tiempo de volver a las raíces del Frente Amplio: a la ética militante, a la empatía con quien menos tiene y a la defensa inclaudicable de la justicia social. Porque cuando la política sirve al pueblo, dignifica. Y cuando se sirve del pueblo, deja de tener sentido.

