La Plaza de Deportes Nº2 invita a toda la comunidad a disfrutar de su amplia agenda de actividades de verano



La Secretaría Nacional del Deporte presentó los horarios oficiales de las actividades de verano en la Plaza de Deportes Nº2 de Salto, una propuesta abierta y gratuita que busca acercar el deporte y la recreación a personas de todas las edades.

Con opciones tanto en la mañana como en la tarde, el objetivo es que cada vecino pueda encontrar el espacio que mejor se adapte a sus tiempos y necesidades.

ACTIVIDADES DE LA MAÑANA

De lunes a viernes, la jornada comienza temprano con Entrenamiento Funcional (7:30 a 8:30) los días lunes, miércoles y viernes, y con Aeróbica + Localizada (7:15 a 8:15) los martes y jueves.

A continuación, de 9:00 a 10:00, se realiza Gimnasia para Adultos Mayores, ideal para quienes buscan mantenerse activos de forma segura.

Para quienes prefieren actividades en el agua, se ofrece Aqua Gym Grupo 1 (7:30 a 8:30) y Aqua Gym Grupo 2 (8:30 a 9:30) los martes y jueves, permitiendo una propuesta variada y refrescante para el verano.

La mañana continúa con Sala de Bici y Musculación, disponible lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00, y los martes y jueves de 9:00 a 10:00.

Finalmente, quienes buscan un entrenamiento focalizado pueden sumarse a GAP (10:00 a 11:00) los martes y jueves.

ACTIVIDADES DE LA TARDE

La tarde comienza con Sala Bici – Musculación (19:30 a 20:30) los lunes, miércoles y viernes.

Los martes y jueves, de 15:30 a 17:30, se dicta Canotaje, una de las propuestas más atractivas y singulares del verano.

Las jornadas continúan con Pilates (18:00 a 19:00) los martes y jueves, seguido de Entrenamiento Funcional (20:30 a 21:30) los lunes, miércoles y viernes.

Para los más jóvenes, de 18:30 a 19:30, se desarrolla Multideporte (niños de 10 a 14 años) los martes y jueves, fomentando la actividad física en edades clave.

Quienes buscan un desafío más intenso pueden sumarse a Crossfit (19:30 a 20:30) los martes y jueves.

Con esta grilla, la Plaza de Deportes Nº2 se posiciona como uno de los centros deportivos más completos del verano salteño. Todas las actividades son acompañadas por docentes especializados y diseñadas para brindar bienestar, integración y calidad de vida.

La Secretaría Nacional del Deporte invita a toda la ciudadanía a participar, aprovechar los horarios y hacer del movimiento una parte fundamental del verano. No importa la edad ni el nivel: siempre hay un lugar para vos. ¡Sumate y viví el deporte con nosotros!

