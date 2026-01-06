La pelota que rodará y Salto que esperará

Para el próximo fin de semana, pactado el inicio del Torneo del Interior, en cada una de las confederaciones.

Salto Capital para ser uno más en la Confederación del Litoral Norte, mientras la Liga de las Colonias Agrarias se sumará al Campeonato del Litoral.

El estreno del equipo en manos de Rony Costa, pactado para el 17 de enero, siendo visitante en el estadio «Ing. Raúl Goyenola» frente a Tacuarembó, mientras la Liga Agraria aguardará a Bella Unión, para jugar en el Parque Juan José Vispo Mari.

Es del caso desde EL PUEBLO, repasar todos los calendarios de OFI. Después de todo, el 2026 ya está entre nosotros.

📅 Calendarios OFI 2026

🏆 Competencia 📆 Inicio 22° Campeonato de Selecciones Mayores y Sub 18 de OFI Inicio: sábado 10 de enero de 2026 / Fase Nacional: 7 y 8 de marzo de 2026 2° Campeonato de Selecciones Sub 16 Femenino de OFI 14 y 15 de marzo de 2026 Supercopa Amateur 18 y 19 de abril de 2026 23° Copa de Clubes Divisional B de OFI 25 o 26 de abril de 2026 28° Copa de Clubes Divisional A de OFI 8 y 9 de mayo de 2026 24° Copa de Clubes de Fútbol Femenino Absoluta de OFI 13 y 14 de junio de 2026 9° Campeonato de Selecciones Masculinas Sub 14 (por Ligas) de OFI — 33° Campeonato de Selecciones Masculinas Sub 16 (por Ligas) de OFI 1 y 2 de agosto de 2026 3° Copa de Selecciones Masculinas Sub 20 de OFI 2, 3 y 4 de octubre de 2026 3° Copa de Selecciones Femenina Absoluta de OFI 12 y 13 de septiembre de 2026 3° Copa de Selecciones Femenina Sub 14 de OFI 14 y 15 de noviembre de 2026

🎻 La «viola» de Román Cuello



Primeras órdenes de Román Cuello en Defensor Sporting de cara a la temporada 2026. En la mañana de este lunes 5 de enero, el nuevo entrenador violeta asumió sus roles de trabajo y dio sus primeras indicaciones.

Con la presencia del presidente Diego Franzini, junto a los integrantes de la comisión directiva, quienes le dieron la bienvenida al cuerpo técnico de Cuello y al plantel, Defensor puso marcha a la nueva temporada, en el estreno para un hombre que retorna al club tras su etapa como futbolista en 2006 y como integrante del cuerpo técnico de Fernando Curutchet, en la inolvidable campaña de 2014, cuando el violeta alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

El nuevo entrenador violeta, de 48 años, quien venía de cumplir funciones de asistente técnico de Alexander “Cacique” Medina en Talleres de Córdoba (2024), y de ser entrenador principal de Wanderers (2019), Liverpool (2020), MC Torque (2021) y Deportes Temuco (2022-2023), estará acompañado en su nueva función por Diego Franco y Diego Ferreira, quienes serán sus ayudantes técnicos, mientras que Rafael Terra ocupará el rol de preparador físico.

Cabe destacar que el “Facha” Ferreira, quien disputó más de 120 partidos con la camiseta violeta entre 2005 y 2012, fue propuesto por el club y Cuello lo tomó como parte de su cuerpo técnico, de acuerdo al informe que plantea Tenfield.com.

🔄 Terans: otro que se va…



En un comienzo de semana donde a Peñarol le urge confirmar incorporaciones y refuerzos previo al inicio de la pretemporada, que será mañana martes 6 de enero, a Diego Aguirre se le sumó una nueva baja de cara al 2026: David Terans finalizó su contrato de préstamo en Peñarol y ya volvió a Brasil para reintegrarse a Fluminense, club dueño de su ficha.

Si bien el “Rey” transcurría la recuperación de una lesión parcial del tendón de Aquiles, la misma no requirió una intervención quirúrgica y ya se encontraba avanzado su regreso a la plenitud física. Es por eso que el jugador viajó y no tenía la obligación de cumplir todo el proceso en Peñarol, y terminará de recuperarse en el equipo brasileño.

En cuanto a la parte deportiva de la situación, Terans fue un jugador que no encontró lugar en el equipo de Diego Aguirre. La gran interrogante que giró en torno a su posible convivencia con Leonardo Fernández dentro de la cancha terminó en la pérdida de minutos y de continuidad, que fue justo lo que el volante ofensivo de 31 años había venido a buscar al club mirasol.

⚓ Fabricio Formiliano: un salteño que es bohemio



En esta línea, las altas confirmadas de Wanderers hasta el momento son: el salteño Fabricio Formiliano (Unión Española de Chile), Jonathan Urretaviscaya (Juventud), Sergi Oriol (Peñarol), Darlin Mencia (Real España de Honduras), Nicolás Olivera (Progreso). Santiago Guzmán, Nicolás Queiroz y Leandro Zazpe fueron renovados.

Martín Campaña, quien ya tenía todo arreglado con el club bohemio para convertirse en una alta resonante, finalmente no llegará. Su llegada se cayó debido a una decisión personal del propio jugador, quien no se sintió cómodo con algunas situaciones y manejos del club. No llegó a rescindir su contrato con Peñarol y deberá presentarse en el inicio de la pretemporada aurinegra. Wanderers deberá buscar a otro arquero.

De todas formas, a la buena cantidad de refuerzos incorporados, a Wanderers se le suma una numerosa cantidad de bajas que no continuarán en el Bohemio: Pablo Lima, Emiliano García, Kevin Parzajuk, Federico Martínez, Tabaré Viudez, Jhonny Da Silva, Germán Gabriel, Francisco Cerro, Guillermo Wagner, Martín Suárez, Bruno Veglio, Andrew Teuten.

