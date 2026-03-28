La nueva cúpula del básquetbol con el Intendente

«Quedamos en un ida y vuelta»

El encuentro estaba pactado y de hecho se cumplió. Turno de diálogo directo entre la nueva cúpula de mando de la Liga Salteña de Básquetbol, con el Intendente, Dr. Carlos Albisu Emed. Una manera de ir articulando acciones conjuntas, porque además para la Liga este año será el acceso a una celebración que no es menor: los 92 años de fundación. La asistencia del nuevo presidente de la Liga, Marcelo María Oliva, sumándose en la escena, Sergio De Lima, Carlos Campos y Florencia Rivas.

«Más que nada fue un tiempo de presentación nuestra hacia el Intendente. Sabido es de su adhesión al deporte. Recorrimos una serie de temas puntuales, por ejemplo el relativo a la utilización futura del Gimnasio Bernasconi. Con el Dr Albisu, quedamos en un ida y vuelta».

Desde la Liga en tanto, se apunta al inicio de la actividad a nivel de juveniles. Del 6 al 10 el período de pases en formativas, masculino y femenino. En el fin de semana comprendido entre el 17 y 18 de abril, para despuntar la temporada. El proyecto de competencia que no falta, de acuerdo al propio apunte de Marcelo Oliva a EL PUEBLO, por lo que la semana que viene será aprobado; desde los clubes no existirían objeciones.

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«Por lo demás, hay una preocupación a nivel de las Ligas de Salto, Paysandú y Soriano, con respecto a conformar las series formativas. Está complicado ese tema, mientras las ideas se van planteando también a nivel de la OBL (Organización del Básquetbol del Litoral), con respecto al sistema de competencia, tanto a nivel de selección como de clubes»

Es tiempo de básquetbol también. Alteración en la conducción de la Liga Salteña. Las primeras sesiones ordinarias, la entrevista con el Intendente, los lineamientos futuros que van fermentando, y las ideas que surcan en torno a ese «bandeja y aro» de las primeras conclusiones.

En la “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 2° fecha del Apertura: El Consejo, aconseja fútbol: no más que eso

Para el Consejo Único Juvenil a nivel de la Divisional «A», será la de hoy sábado, nueva secuencia.

Es la segunda fecha de la primera rueda que se juega. En lo posible que los gurises juegan. No más que eso: jugar. Ayer viernes se enfrentaron Gladiador y Universitario.

SÁBADO 28 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE POLICIAL. 15 hrs. Salto Uruguay – Sud América. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Cristian Massaroni, Gimena Rodríguez. 17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Cristian Massaroni, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez. Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO. 16:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 16. Árbitros: Matías Fagúndez, Nicolás Castaño, Mauricio Revuelta.

LUNES 30 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI. 17 hrs. River Plate – Chaná. Sub. 16. Árbitros: José Ramallo, Luciana Pereira, César Loetti.

MARTES 31 DE MARZO

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI. 17 hrs. River Plate – Chaná. Sub. 18. Árbitros: Marcos Reboiras, Alexander Moreno, Ricardo González.

Hora del Femenino: Los tres partidos para que despunte el Apertura

Mañana domingo es el día, para que se inicie el Torneo Apertura del Fútbol Femenino. Los tres partidos a tres canchas y desde la misma hora. A las 10. En Ceibal, Universitario y Ferro Carril. A este detalle hay que tenerlo en cuenta.

FÚTBOL FEMENINO.

1° FECHA, TORNEO APERTURA. Domingo 29 de marzo. Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO. 10 hrs. Ceibal – Nacional. Árbitros: Pablo Almirón, Luciana Pereira, José Ramallo. Campo de juego: UNIVERSITARIO. 10 hrs. Universitario – Peñarol. Árbitros: Jhon Asencio, Nicolás Castaño, Catalina Fernández. Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI. 10 hrs. Ferro Carril – Fénix. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Edgar Artave, Gimena Rodríguez.

Copa de Selecciones: Es el primer turno, mientras Salto le apunta al domingo

Sebastián Montenegro de Tala será el árbitro central del partido de ida, por semifinales de la 22° Copa de Selecciones de OFI entre Maldonado y Durazno, que se jugará hoy 28 de marzo a la hora 21 en el Estadio del Club San Carlos. Es el primero de los dos partidos semifinales que se juegan en este fin de semana. Mañana será el turno de Salto. Lo de esta noche a la medida de las palpitaciones, porque será el primer resultado que se abrochara.

22ª COPA DE SELECCIONES DE OFI

Semifinales

Partidos de ida. Categoría de Mayores

MALDONADO – DURAZNO

Sábado 28 de marzo.

Campo de juego: Estadio del Club San Carlos, hora 21:00

Árbitros de Tala y Rocha: Sebastián Montenegro (Tala), Matías Rotela (Rocha) y Neber Curbelo (Tala)

Cuarto Árbitro:Jhonattan Altez (Rocha)

SALTO – RÍO NEGRO

Domingo 29 de marzo

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson, hora 21:00

Árbitros de Paysandú:Matías Schneider, Matías Roa y Luis Ayala

Cuarto Árbitro: Eris Herrera.

Peñarol, Aguada o Nacional: ¿quién para ser el campeón?

Peñarol derrotó como visitante a Hebraica Macabi (97- 87), tras alargue en (81). Nacional también de visita venció a Defensor Sporting (80- 68). Aguada se hizo fuerte de local venciendo a Malvín (88- 64). Los tres partidos claves que ofreció la nueva secuencia enmarcada en la Liga Uruguaya de Básquetbol. De lo que no parece haber mucha duda: Peñarol, Aguada y Nacional, los tres potenciales candidatos a la consagración. Nacional es el actual monarca. Si de las posiciones de la Liguilla se trata, Peñarol lidera con 46 puntos, Hebraica Macabi y Malvín 42, Aguada 41, Nacional y Defensor Sporting 39. El lunes 30, el calendario incluye los partidos entre Hebraica Macabi vs Defensor, Malvín vs Nacional y Peñarol vs Aguada. En la edición pasada Nacional se quedó con la copa, tras batir en las finales a Aguada en el 4-3 final, después de un 3-1 a favor de Aguada.

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