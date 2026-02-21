La Noche se Corre llega al Autódromo de Salto

El 27 y 28 de febrero, el Salto Automóvil Club organiza “La Noche se Corre” en el Autódromo Ciudad de Salto, con TNS, TMZ, Karting y Vale Todo.

El 27 y 28 de febrero, el rugir de los motores tendrá un condimento especial en el Salto Automóvil Club. La institución pondrá en marcha una propuesta innovadora que promete cambiar el ritmo habitual del calendario: “La Noche se Corre”, un espectáculo automovilístico nocturno que se desarrollará en el Autódromo Ciudad de Salto.

La iniciativa propone trasladar la emoción de la competencia a un escenario poco habitual en el ámbito local: la pista iluminada, bajo el cielo estrellado, generando una atmósfera distinta tanto para pilotos como para el público. Durante ambas jornadas se disputarán competencias de las categorías TNS, TMZ y Karting, que aportarán su ya conocida intensidad en cada largada.

- espacio publicitario -

Como broche de oro, el cierre estará a cargo del siempre esperado Vale Todo, una modalidad que suma espectáculo y adrenalina, y que suele convertirse en uno de los momentos más vibrantes de cada programación.

Desde el club destacaron que este evento es el resultado de un proceso de trabajo sostenido. En los últimos meses se realizaron tareas de mantenimiento y mejoras en el trazado, apuntando a optimizar las condiciones de seguridad y presentación del circuito. La apuesta no solo busca ofrecer un show diferente, sino también fortalecer el crecimiento del automovilismo local y regional.

Las competencias nocturnas, que en distintos puntos del país han demostrado gran capacidad de convocatoria, llegan a Salto con la intención de atraer nuevos públicos y ofrecer una alternativa recreativa para toda la familia. Luces, velocidad y motores encendidos serán parte de una experiencia pensada para combinar deporte y espectáculo en un mismo escenario.

Con entradas generales a $300, “La Noche se Corre” se perfila como uno de los eventos destacados del verano deportivo. El Autódromo ya se prepara para encender sus luces y vivir un fin de semana que promete quedar en la memoria de los aficionados.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/n3qf