La Noche se Corre en SAC con doble jornada nocturna

Nicolas Caiazzo
Por Nicolas Caiazzo
25
Tiempo de lectura: 2 min.

El Salto Automóvil Club recibe La Noche se Corre con dos jornadas nocturnas de automovilismo, karting y finales desde el viernes con gran actividad en pista.

El Salto Automóvil Club se prepara para vivir un fin de semana a puro motor con la disputa de una nueva edición de “La Noche se Corre”, festival nocturno que reunirá a las principales categorías del automovilismo local entre viernes y sábado con una intensa programación en pista.

La actividad comenzará el viernes con apertura de puertas a las 15:00 horas y el inicio de las inscripciones a las 18:00. Desde las 19:00 se desarrollarán las tandas de TNS/TMZ, Categoría Libre, Kart y Kart Niños, además de la competencia de Regularidad, en un cronograma que se extenderá hasta la medianoche. La jornada contempla tres salidas a pista para TNS/TMZ, Categoría Libre y Kart, dos para Kart Niños y una para Regularidad.

El sábado la propuesta continuará con un formato aún más completo. La apertura será a las 17:00 horas y desde las 19:00 se realizará la pre-técnica de las categorías. Luego se llevarán adelante las reuniones obligatorias de pilotos y los entrenamientos oficiales, que permitirán ajustar detalles antes de las clasificaciones.

Las series y finales comenzarán a partir de la medianoche, destacándose las dos series de TNS/TMZ a ocho vueltas, la final de Kart a 20 giros, la final de TNS/TMZ también a 20 vueltas y la definición de la Categoría Libre a 10 vueltas. La actividad se cerrará con los podios nocturnos previstos para las 03:00 de la madrugada.

El evento se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas del calendario automovilístico local, combinando competencia, espectáculo y el condimento especial de correr bajo iluminación artificial. Además, convoca a un importante marco de público que acompaña cada edición y genera un gran movimiento en el autódromo.

Con una programación cargada y la presencia de las principales categorías, el Salto Automóvil Club vivirá dos noches a pleno, donde la velocidad y el show estarán garantizados en un clásico que buscará ser tradición dentro del automovilismo salteño.

Viernes 27 de febrero

Apertura

  • 15:00 — Apertura de puertas
  • 18:00 — Apertura de inscripciones
  • 19:00 a 22:00 — Pre-técnica TNS / TMZ

Actividad en pista

  • 19:00 – 19:20 — 1ª tanda TNS / TMZ
  • 19:25 – 19:40 — 1ª tanda Categoría Libre
  • 19:50 – 20:05 — 1ª tanda Kart
  • 20:10 – 20:20 — 1ª tanda Kart Niños
  • 20:30 – 20:45 — 2ª tanda TNS / TMZ
  • 20:50 – 21:05 — 2ª tanda Categoría Libre
  • 21:10 – 21:25 — 2ª tanda Kart
  • 21:30 – 21:40 — 2ª tanda Kart Niños
  • 21:45 – 22:00 — Regularidad
  • 22:05 – 22:25 — 3ª tanda TNS / TMZ
  • 22:30 – 22:45 — 3ª tanda Categoría Libre
  • 23:00 – 23:15 — 3ª tanda Kart

Sábado 28 de febrero

Apertura

  • 17:00 — Apertura de puertas
  • 18:00 — Apertura de inscripciones
  • 19:00 a 22:00 — Pre-técnica TNS / TMZ

Reuniones obligatorias

  • 19:30 — Pilotos TNS / TMZ
  • 20:00 — Pilotos Karting

Entrenamientos

  • 20:00 – 20:20 — 1º entrenamiento TNS / TMZ
  • 20:25 – 20:40 — 1ª tanda Categoría Libre
  • 20:45 – 21:00 — 1º entrenamiento Kart
  • 21:05 – 21:10 — 1º entrenamiento Kart Niños
  • 21:15 – 21:30 — 1º entrenamiento Regularidad
  • 21:35 – 21:50 — 2º entrenamiento TNS / TMZ
  • 22:00 – 22:10 — 2ª tanda Categoría Libre
  • 22:15 – 22:25 — 2º entrenamiento Kart
  • 22:35 – 22:45 — 2º entrenamiento Kart Niños
  • 22:50 – 23:05 — 2º entrenamiento Regularidad

Clasificaciones

  • 23:10 – 23:20 — Clasificación TNS / TMZ
  • 23:25 – 23:35 — Clasificación Kart
  • 23:40 – 23:45 — 3ª salida Kart Niños

Series y finales

  • 00:00 – 00:20 — 1ª Serie TNS / TMZ (8 vueltas)
  • 00:25 – 00:45 — 2ª Serie TNS / TMZ (8 vueltas)
  • 01:00 – 01:15 — Regularidad (salida cronometrada)
  • 01:00 — Categoría Libre: sorteo para final
  • 01:20 – 01:40 — Final Kart (20 vueltas)
  • 01:50 – 02:20 — Final TNS / TMZ (20 vueltas)
  • 02:30 – 02:50 — Final Categoría Libre (10 vueltas)
  • 03:00 — Podios nocturnos
