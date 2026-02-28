La Noche se Corre en SAC con doble jornada nocturna

El Salto Automóvil Club recibe La Noche se Corre con dos jornadas nocturnas de automovilismo, karting y finales desde el viernes con gran actividad en pista.

El Salto Automóvil Club se prepara para vivir un fin de semana a puro motor con la disputa de una nueva edición de “La Noche se Corre”, festival nocturno que reunirá a las principales categorías del automovilismo local entre viernes y sábado con una intensa programación en pista.

La actividad comenzará el viernes con apertura de puertas a las 15:00 horas y el inicio de las inscripciones a las 18:00. Desde las 19:00 se desarrollarán las tandas de TNS/TMZ, Categoría Libre, Kart y Kart Niños, además de la competencia de Regularidad, en un cronograma que se extenderá hasta la medianoche. La jornada contempla tres salidas a pista para TNS/TMZ, Categoría Libre y Kart, dos para Kart Niños y una para Regularidad.

El sábado la propuesta continuará con un formato aún más completo. La apertura será a las 17:00 horas y desde las 19:00 se realizará la pre-técnica de las categorías. Luego se llevarán adelante las reuniones obligatorias de pilotos y los entrenamientos oficiales, que permitirán ajustar detalles antes de las clasificaciones.

Las series y finales comenzarán a partir de la medianoche, destacándose las dos series de TNS/TMZ a ocho vueltas, la final de Kart a 20 giros, la final de TNS/TMZ también a 20 vueltas y la definición de la Categoría Libre a 10 vueltas. La actividad se cerrará con los podios nocturnos previstos para las 03:00 de la madrugada.

El evento se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas del calendario automovilístico local, combinando competencia, espectáculo y el condimento especial de correr bajo iluminación artificial. Además, convoca a un importante marco de público que acompaña cada edición y genera un gran movimiento en el autódromo.

Con una programación cargada y la presencia de las principales categorías, el Salto Automóvil Club vivirá dos noches a pleno, donde la velocidad y el show estarán garantizados en un clásico que buscará ser tradición dentro del automovilismo salteño.

Viernes 27 de febrero

Apertura

15:00 — Apertura de puertas

18:00 — Apertura de inscripciones

19:00 a 22:00 — Pre-técnica TNS / TMZ

Actividad en pista

19:00 – 19:20 — 1ª tanda TNS / TMZ

19:25 – 19:40 — 1ª tanda Categoría Libre

19:50 – 20:05 — 1ª tanda Kart

20:10 – 20:20 — 1ª tanda Kart Niños

20:30 – 20:45 — 2ª tanda TNS / TMZ

20:50 – 21:05 — 2ª tanda Categoría Libre

21:10 – 21:25 — 2ª tanda Kart

21:30 – 21:40 — 2ª tanda Kart Niños

21:45 – 22:00 — Regularidad

22:05 – 22:25 — 3ª tanda TNS / TMZ

22:30 – 22:45 — 3ª tanda Categoría Libre

23:00 – 23:15 — 3ª tanda Kart

Sábado 28 de febrero

Apertura

17:00 — Apertura de puertas

18:00 — Apertura de inscripciones

19:00 a 22:00 — Pre-técnica TNS / TMZ

Reuniones obligatorias

19:30 — Pilotos TNS / TMZ

20:00 — Pilotos Karting

Entrenamientos

20:00 – 20:20 — 1º entrenamiento TNS / TMZ

20:25 – 20:40 — 1ª tanda Categoría Libre

20:45 – 21:00 — 1º entrenamiento Kart

21:05 – 21:10 — 1º entrenamiento Kart Niños

21:15 – 21:30 — 1º entrenamiento Regularidad

21:35 – 21:50 — 2º entrenamiento TNS / TMZ

22:00 – 22:10 — 2ª tanda Categoría Libre

22:15 – 22:25 — 2º entrenamiento Kart

22:35 – 22:45 — 2º entrenamiento Kart Niños

22:50 – 23:05 — 2º entrenamiento Regularidad

Clasificaciones

23:10 – 23:20 — Clasificación TNS / TMZ

23:25 – 23:35 — Clasificación Kart

23:40 – 23:45 — 3ª salida Kart Niños

Series y finales

00:00 – 00:20 — 1ª Serie TNS / TMZ (8 vueltas)

00:25 – 00:45 — 2ª Serie TNS / TMZ (8 vueltas)

01:00 – 01:15 — Regularidad (salida cronometrada)

01:00 — Categoría Libre: sorteo para final

01:20 – 01:40 — Final Kart (20 vueltas)

01:50 – 02:20 — Final TNS / TMZ (20 vueltas)

02:30 – 02:50 — Final Categoría Libre (10 vueltas)

03:00 — Podios nocturnos

