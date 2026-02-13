La noche del cuarto en los play‑off del básket.

⚡ Salto Uruguay se afila para ser rey; Juventus: entre la espada y la pared

Es Juventus de Diego Dias, Bruno Bellacci, Jeremy Ireland, Damián Izquierdo, Pablo de los Santos, Gastón de los Santos, Sergio Castello, Agustín Godoy, Felipe Cuelho, Andrés Da Costa, Gastón Baranov, Luis Suárez.

Es Salto Uruguay de Bautista Chiesa, Federico Álvarez, Mariano Techeira, Adrián Espinoza, Justin Price, Luca Cattani, Dante Magnone, Lautaro Chiriff, Felipe Joffre, Dionisio Rodríguez, Santiago Bacci, Juan Manuel Ferreira.

Son los dos equipos que, por cuarta vez, se enfrentan en el marco de los play‑off en básquetbol para determinar quién es el Campeón Salteño de Básquetbol. Por ahora el marcador es 2‑1 a favor de Salto Uruguay, y a partir de las 21:15 hs, otra vez en el Gimnasio de Universitario, la escena los vuelve a convocar.

El duelo trasciende sobremanera, teniendo en cuenta que, si gana Salto Uruguay, se queda con la condición de rey, mientras que el equipo que orienta Luis Cuelho está obligado a vencer para forzar el definitivo quinto partido el próximo martes en el Gimnasio Albiceleste “Dr. Juan José Galbarini”. El marcador 76‑72 a favor de Salto Uruguay en el tercer partido acentúa su influencia en pasajes psicológicamente claves. Pesa Salto Uruguay, desde el poder de su estructura, mientras que Juventus aportó individualmente para superar crisis colectivas.

La ilusión de Juventus no está desarmada. Es una cuestión real: el partido, más allá de lo técnico, sabrá de vaivenes emocionales. Si Juventus pierde, pierde todo; si Salto Uruguay gana, hace nacer el reinado después de la quíntuple consagración de Ferro Carril en el tiempo.

En la edición pasada del Campeonato Salteño, Ferro Carril venció 3‑1 a Universitario para ser campeón. El suspenso está declarado: será 3‑1 o 2‑2, hasta llegar al partido definitivo.

🏆 Campeonato Salteño de Fútbol Sala Con la “B” que vuelve y a dos canchas también



Desde la Liga Salteña de Fútbol Sala a EL PUEBLO, la información es puntual, desde el momento que surge una variante en materia de escenario. Se trata de puntualizar el detalle en todos los casos: partidos, canchas y horarios.

📅 Programa

Divisional B – 8ª Fecha 1ª Rueda

Domingo 15 / 2

Gimnasio de Salto Uruguay

19 hs: Albión vs Paso del Bote

20:30 hs: CAAS vs Barrio Artigas

22 hs: Cerro vs Fénix

Gimnasio de Nacional

20 hs: River Plate vs Barcelona

21:30 hs: Juventus – Huracán

Fecha libre: Palomar

🎙️ La única duda de Rony Guzmán Costa

Para la selección salteña de Mayores, la sesión de hoy será la última previa al juego de mañana ante Tacuarembó, partido de ida por semifinales del Campeonato del Litoral Norte. Por las inclemencias del tiempo en la víspera, no entrenaron en el Parque Dickinson, limitando el contenido del entrenamiento.

Rony Costa se gratifica al constatar que el plantel no registra jugadores lesionados, salvo Agustín Custodio, con pena pendiente.

La única duda defensiva es quién se sumará a Junior Rodríguez en el bloque central; en zona de media cancha, el DT mantendrá a Ariel Rivero, mientras que Alan “Tiki” Aranda será una opción en el banco de espera. Juan De Los Santos cubrirá la marca del lateral derecho y podría estar en condiciones de retorno; Richard Rodríguez reforzará el sector defensivo.

La embajada “naranjera” partirá a las 15:30 hs desde el Parque Dickinson con destino a “la tierra de Garcel”. Los partidos de ida y vuelta se jugarán, y la restante semifinal abarcará a Paysandú y Rivera, iniciando en el estadio Artigas de la capital sanducera.

🌍 “Con los pies en la tierra”

“Venimos entrenando bien y haciendo lo que hay que hacer, porque se trata de una semana especial.

Al partido ante Tacuarembó hay que llegar de la mejor manera en todos los planos, sin sentir que tenemos una chance superior, por la diferencia de puntaje que hubo en la primera fase.

Hay que tener los pies en la tierra. Si no fuese así, corremos un riesgo que no hay que correr. ¿Qué quiero decir? Reconocer al rival que tenemos enfrente y que, por algo, llega a esta situación: definir contra nosotros quién será finalista. Lo anímico cuenta, pero cuenta mucho más la consolidación de lo que se pretende en el plano futbolístico. Que el producto sea el mejor posible. Ese es el fin”.

— Rony Guzmán Costa, en la hora del DT de la selección.

