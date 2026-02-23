La noche de la Liga: Levantan el cuarto intermedio y «el presidente no se callará»

Será esta noche desde las 20 horas cuando sesione el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, implicando el levantamiento del Cuarto Intermedio decretado por el presidente. La última sesión se caldeó a partir del ida y vuelta entre el presidente y el delegado de Ceibal, Diego Fagúndez. Voces que se fueron levantando, la atmósfera se tornó espesa y Luis Alberto Arreseigor decretó el Cuarto Intermedio, pese a lo cual los delegados permanecieron en sala, prolongando la sesión. La delegación de Ceibal lanzaría la estocada otra vez, para reprobar determinados fallos, de última incluso los relativos a la sanción económica y la quita de tres puntos para esta temporada 2026. Mientras subyace la situación en torno al jugador de Universitario, Junior Rodríguez, quien fue sancionado por 10 partidos por el Tribunal de Penas, para que luego el Tribunal Arbitral procediera a eliminar la sanción. Ceibal está dispuesto a comprobar de hecho, que hubo situaciones donde determinadas «irregularidades» aparecen en escena y es un hecho, que su juzgamiento no faltará. La postura de los restantes clubes tendrá que ver con los hechos inmediatos.

LA HORA DEL PRESIDENTE

De todas maneras lo vivido en la pasada sesión, no pasará de largo y de acuerdo a lo que es casi obvio, «el presidente no se callará», para exponer las razones que alentaron la decisión de levantar la sesión y decretar un Cuarto Intermedio. Arreseigor acentuará el factor clave: «el no respeto desde el delegado de Ceibal». Todo apunta asimismo que los cuestionamientos que genera Ceibal, terminarán en la Comisión de Reglamento. Ese es el propósito de los neutrales, para evitar el duelo argumental de las partes. Claramente Ceibal habla de perjuicios. Deberá pagar 45 mil pesos, por concepto de multa por los hechos sucedidos en el partido ante Ferro Carril, pero además la quita de tres puntos para el fútbol de este 2026 a nivel del Campeonato Salteño. Tampoco se tiene en claro porque al Director Técnico, Martín Barreto, le aplicaron una sanción catalogada de excesiva de siete (7) partidos. Por lo demás, el suspenso es abarcador a otros niveles: que postura de los otros delegados, mientras que en la pasada sesión no pasó de largo lo que también pasó. Esto es, el abandono del recinto por parte de la delegación de Universitario, frente a determinadas posturas adoptadas, tanto por parte de Ceibal como por la mayoría de los restantes delegados.

El 26 de marzo comienza la Vuelta del Uruguay; domingo 29 para llegar a Salto

Serán un total de 12 etapas en la edición número 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay y uno de los hechos remarcables, es que incluirá un total de DOCE (12) etapas, por lo que el inicio se producirá el jueves 26 de marzo, con los ruteros uniendo Montevideo y Canelones. En la jornada de la víspera se revelaron los detalles más sustantivos y uno para el apunte: la Vuelta llegará a Salto el domingo 29. Al día siguiente, partiendo de Salto, para que la caravana ponga proa a Paysandú. Después de 15 años, la máxima prueba en el calendario de la Federación Ciclista, desembocará en terreno «naranjero». No tanto margen en la distancia entre Rutas de América y la Vuelta del Uruguay, por lo que al paso de los días se irán sumando informes en esa dirección. En tanto, descubrir el trayecto diseñado, una manera de ir ahondando en las palpitaciones.

PALMO A PALMO

Recorrido oficial de la 81a. Vuelta Ciclista del Uruguay.

Etapa 1 – 26/3 Montevideo – San José.

Etapa 2 – 27/3 San José – Paso de los Toros.

Etapa 3 – 28/3 Paso de los Toros – Mercedes.

Etapa 4 – 29/3 Nuevo Berlín – Salto.

Etapa 5 – 30/3 Salto – Paysandú.

Etapa 6 – 31/3 Paysandú – Tacuarembó.

Etapa 7a – 01/04 Melo – Lago Merín.

Etapa 7b – 01/04 CRI Lago Merín.

Etapa 8 – 02/04 Cebollatí – Rocha.

Etapa 9 – 03/04 Rocha – Minas.

Etapa 10 – 04/04 Minas – Durazno.

Etapa 11 – 05/04 Durazno – Montevideo.

En la hora de Matías Rosa…y Salto Fútbol Club ganó los dos partidos

La continuidad de partidos amistosos irá llegando para Salto Fútbol Club a nivel del plantel superior en manos de Matías Rosa. En la pasada secuencia preparatoria, dos tiempos distintos ante Tacuarembó Fútbol Club, jugando en el Parque Juan José Vispo Marí. La victoria por 3 a 1, con goles de Darío Rodríguez, José Luis Torres y Gustavo Bortoli. El segundo equipo dispuesto por el DT, venció 1 a 0, con anotación de Lucas Pazos. El plantel no está cerrado ni mucho menos. El objetivo es disponer entre 22 y 24 jugadores potenciales. En la semana que nace podrá llegar más de un jugador desde alguna selección eliminada este fin de semana en el Campeonato del Litoral Norte. A nivel de goleros, Matías Rosa dispuso de Javier Irazún y Lautaro Quintana. Hoy lunes, el plantel «naranja» retornará a la cita preparatoria. Aún no existe una fecha resuelta en cuanto al inicio del Campeonato de la Divisional «C», que este año incluirá entre otros, al equipo que patrocinan Suárez y Messi.

Alexander Medina: el salteño ya es técnico de Estudiantes

El “Cacique” Alexander Jesús Medina, nacido en Salto, inició su carrera en la Reserva de Nacional, donde fue campeón en 2017, y luego dio el salto al primer equipo. En Argentina dejó huella en Talleres: clasificó a la Sudamericana 2021, fue 3° en el torneo 2021 y metió al club en la Libertadores. Más tarde dirigió a Inter de Porto Alegre y a Vélez Sarsfield, donde alcanzó las semifinales de la Libertadores. Desde ayer, Alexander es el nuevo Director Técnico de Estudiantes de La Plata, luego del final de ciclo de Eduardo Dominguez, contratado por Atlético Mineiro de Brasil. Como jugador, válido aquel rescate de los inicios, con el «Cacique» jugando en Ferro Carril y en selecciones juveniles de Salto..

