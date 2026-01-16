La Miguelona, una murga que nace para unir generaciones y sostener el carnaval 

Con expectativas renovadas y un fuerte compromiso con el futuro del carnaval, Murga La Miguelona se prepara para dar un paso histórico: salir por primera vez como murga joven concursando en el carnaval mayor. En un contexto donde el espacio para las murgas jóvenes se ha ido achicando con el paso del tiempo, La Miguelona emerge como un proyecto colectivo que busca tender puentes, generar pertenencia y convertirse en un verdadero semillero para nuevas generaciones de murguistas. Integrada en su mayoría por personas que nunca antes habían pisado un parque ni cantado en carnaval, la murga apuesta al disfrute, al aprendizaje y a la construcción desde lo grupal, demostrando que el carnaval también puede ser un espacio de inclusión, formación y crecimiento artístico.

En diálogo con Cristian Álvarez y Enzo Rodríguez, integrantes del conjunto, queda en evidencia que La Miguelona no es solo una murga que sale a concursar, sino un proceso que lleva años de trabajo, metamorfosis y sueños compartidos. Desde la elección de un coro mixto como herramienta de expansión artística, hasta la confección colectiva de los vestuarios por falta de recursos, todo en La Miguelona funciona de manera cooperativa, con un fuerte sentido de responsabilidad y pertenencia. Inspirada en la figura de Miguel Arzuaga y con un espectáculo que invita a reflexionar a través del concepto “¿Qué Marcelo?”, la murga se proyecta más allá del carnaval actual, con la intención de consolidar una murga mayor, impulsar una murga promesas y aportar a la reconstrucción de un carnaval joven que vuelva a florecer en la ciudad.

La Miguelona, que sale por primera vez murga joven concursando con la murga de mayores:

“La murga tiene cierta expectativa sobre carnaval mayor, pero por una cuestión de que sinceramente hoy por hoy no hay murga joven, no hay como un espacio de expresión para la gente que por ahí nunca hizo carnaval y que se quiere sumar al carnaval por algún lado. La murga este año está dando ese pasito, ese nexo entre murga joven y murga mayor para lograr unir esas dos ramas y que ese nexo se convierta en un semillero para los futuros murguistas. Es parte de lo más importante. Contamos con el 75 %, 60 % del coro, todo gente que nunca pisó el parque cantando, nunca cantó en el parque”.

- espacio publicitario -

“Tener ese desafío con los compañeros: salir por el hecho de salir, para disfrutar el carnaval, y lograr que eso se convierta en fuente de inspiración para el día de mañana vuelvan a salir murgas jóvenes, que se siga sumando más gente. Tenemos varios proyectos con la murga, muchos proyectos con la murga, en cuanto a la inserción de gente más joven de hacer una murga. Lo idílico, lo que queremos lograr, es hacer una murga mayor y una murga promesas, como en el carnaval de Montevideo, la murga promesa de los niños. Eso es una de las cosas que queremos lograr por la cantidad de gente que se ha arrimado a la murga. Hay gente que ha quedado en el plantel que está hoy en día, pero hay gente que es muy chica, que era muy chica en ese momento, y se tiene esa iniciativa”, expresaba Cristian.

¿Por qué La Miguelona, por qué el nombre?

“Miguelona nace en el 2019, proyecto de Gary Echegaray. Es una murga que se creó para integrar a nuestro personaje de carnaval, que era Miguel Arzuaga. A él le encantaba la murga, iba a todas las peñas, ensayos de diferentes murgas, pero nunca tuvo la oportunidad de dirigir una murga, que era lo que él lo apasionaba. Nace este proyecto, pudo cumplir su sueño, nos dirigió en El Arte y Juventud en Paysandú en el 2019, y en esa época había bastantes murgas jóvenes acá y se hizo en el Parque Harriague el concurso, que también pudo estar con nosotros”, contaba Enzo.

¿Por qué el “¿Qué Marcelo?”

“Qué Marcelo es el nombre del espectáculo. No puedo dar mucho spoiler de qué significa porque está implícito dentro del espectáculo de la murga, del significado ‘¿Qué Marcelo?’. Pero vemos a Marcelo como una actitud, como un personaje más que un simple nombre. Por ahí va pasando el espectáculo y vamos dando nuestras perspectivas de por qué, qué es ser un Marcelo”, comentaba Cristian.

¿Hay mujeres en la murga?

“Es un coro mixto”.

“Hoy en día es fundamental el crecimiento a nivel artístico que tenés con un conjunto que es mixto no lo lográs solamente con un conjunto tradicional. Es más trabajo, sí es más trabajo, porque todo el grupo que está por detrás en la creación, dígase gente del staff de la murga, quien se encarga de hacer arreglos corales, quien se encarga de hacer letras, tiene una versatilidad mucho más amplia a nivel coral, a nivel técnico. Tenés una versatilidad muchísimo más amplia al tener un coro mixto. Por eso se ha indiscuido tanto en la sociedad hoy por hoy el hecho de que haya coros mixtos, porque hay cosas que hay que ampliar, hay que crecer y no hay que cegarse tampoco”, comentaba Cristian.

¿Dónde ensaya la murga?

“La murga ahora está ensayando en el Rowing todos los días, a partir de las 21 hs”, expresaba Enzo.

Si fuese este fin de semana el concurso de murgas, ¿ya está todo pronto o falta algo?

“No, falta, falta bastante”.

“Es un tiempo crucial, este último lapso es un tiempo crucial para todas las murgas en general. No sé si hay alguna murga que ya tenga todo sacado, pero sí te puedo decir que están trabajando, están metiendo cabeza. Sí, todas las murgas están ensayando todos los días ahora”, expresaba Cristian.

¿La parte de vestuarios la confeccionan o compraron los vestuarios a alguna murga?

“Estamos haciendo, parte de la murga. Nos juntamos, vamos teniendo días, de tres, cuatro personas, y vamos haciendo de a poquito. Tenemos un compañero que es la mente creadora, la cabeza, pero es como una cooperativa”, nos contaba Enzo.

“Funciona como un taller. La murga decidió, porque no contábamos con muchos recursos, la murga que empieza de cero decide hacer los trajes ellos mismos, nosotros, y eso conlleva mucha responsabilidad. Pasar de simplemente tener la responsabilidad de ir a cantar, ensayar, a tener que juntarse en la casa de un compañero que es el que diseña todo y trabajar entre todos es un cambio abismal. Es mucho trabajo, entonces funciona como taller”, comentaba Cristian.

¿Los sponsors acompañan?

“Este año están acompañando bastante bien, tanto en eventos particulares como a nivel grupal , Sponsors para la murga, gente que nos está colaborando un montón”, Cristian hacía hincapié.

“Parece que no, pero empezás a desglosar y si hacés vos los trajes tenés todos los gastos de todas las cosas, así que un mínimo de gastos tenés. Los maquillajes siempre vas a necesitar uno que maquille, y el maquillaje es de las cosas más caras y que vos tenés que invertir en maquillaje”.expresaba Cristian.

Muchas veces no se sabe qué tan temprano comienzan a maquillarse.

“El día del parque arrancás diez de la mañana o antes”, comentaba Enzo.

“Todo el día en el club, concentrando. Es un día especial, el día del parque, como la noche de fallos, son días especiales en carnaval. Son como ese rédito que tenés después de ensayar un año entero con tus compañeros. Es solamente como la cerecita del pastel. No podemos solamente regirnos por lo que pasa en el parque, porque lo más grueso en realidad pasa en los ensayos”.

¿Cuánto hace que vienen ensayando?

“Este proceso, La Miguelona, va a ser el segundo año, porque el año pasado no hicimos carnaval, pero ya había como una idea de para dónde iba a ir el espectáculo. Gente que estaba vinculada a la murga se empezó a sumar a un coro, nadie tenía responsabilidades de hacer carnaval, pero teníamos esta idea de La Miguelona, entonces se empezó a formar gente. Después pasó carnaval, cuando pasa carnaval se empieza a establecer un poco el grupo, después mutó, porque dos años de proceso es un montón de tiempo. Esa misma metamorfosis hizo que la murga se transformé en lo que es hoy en día, que ya tiene un producto definido, que ya sabe hacia dónde va y, sobre todo, que estamos a un mes de lograr el objetivo de que gurises que no sabían lo que era subirse a un parque, se suban a un parque”, expresaba Cristian.

Este viernes 16 hay una peñita, como dicen ustedes.

“Una peñita tenemos, a las 21 hs en el Rowing. Se va a cortar la calle, por parte de ASAC conseguimos el sonido, se va a cortar la calle y vamos a estar ahí con varios conjuntos de murgas que nos van a acompañar”, expresaba Enzo.

Estas peñitas colabora para recaudar fondos para diferentes cosas que les falta cubrir.

“Sí, obvio, es necesario hacer esto porque los fondos la verdad que a veces no son lo que uno espera ni lo que necesita y tenemos que recurrir a estas cosas para poder solventar gastos”, nos comentaba Enzo.

¿Cuándo es la presentación de trajes de ustedes?

“Sorpresivamente ya está definida para el 12 de febrero, de momento ahí en el club Rowing”, Cristian destacaba.

Creo que mucho tiene que ver la murga que salió el año pasado, que incentivó a que las demás murgas salieran, un concurso de murgas que se llama ‘40 años de Punto y Coma y Falta la Papa’, de dos murgas legendarias que vamos a ver con qué se vienen. «Si lo pensamos desde ese lado, es un disparador gigantesco. Salir en un año especial en carnaval, se conmemoran cuarenta años de la fundación de dos murgas, de dos escuelas, porque son dos escuelas históricas en Salto. Cuarenta años de formación, cuarenta años de presentación, y que Punto y Coma hoy por hoy ya no es más la consecuente que era, viene de un año de un corto después de 38 años de consecutividad. Entonces hoy por hoy es un disparador, pero también sabemos que tenemos que apuntar a que esto siga el año que viene. Eso es lo complicado en realidad, porque todos tuvieron sus motivos para salir, pero desde ya te digo que es un incentivo el hecho de que haya dos murgas legendarias saliendo en el carnaval”, expresaba Cristian.

La gente de ASAC está haciendo un trabajo muy bueno

“Sí, se está trabajando y se está haciendo un trabajo muy colectivo y también está teniendo buena recepción ASAC, está teniendo buena difusión y ahora hay que apuntar, de parte de nosotros, es lograr el primer objetivo para que después sea escuela y siga creciendo. Porque es como todo: si vos no tenés semilla, no tenés árbol. Entonces todos esos Punto y Coma que hoy están cumpliendo 40 años y las decenas de murguistas que ya no están, que pasaron… en cuarenta años pasó mucha gente, años en los que se han cambiado planteles enteros de una murga. Pasa muchísima gente por cada murga y tienen la suerte de que esas dos murgas vivió cuatro, cinco generaciones, que es algo que no es muy normal, y hoy en día están confabulando para salir las dos”.

“Es un año muy particular en el carnaval. Hay que apuntar a seguir y hay que apuntar a mejorar, pero que se a cambiado las cosas, sí se han cambiado, desde ya que sí”, concluía Cristian.

Agradecerles a los dos. Con todo La Miguelona y, como decía una persona que sabía muchísimo de carnaval, como era Geniol:

“Que todo sea para bien”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/vzg4