La Mesa Audiovisual Salto cerró un 2025 de consolidación, nuevos proyectos y crecimiento institucional

La Mesa Audiovisual Salto (MAS) presentó su informe anual con un repaso de las principales acciones realizadas durante el 2025, en un encuentro que reunió a integrantes del equipo técnico, autoridades institucionales y actores del sector audiovisual. Según se relató en la actividad, el año cerró con indicadores de crecimiento, nuevos proyectos y avances en la articulación interinstitucional.

Entre los presentes estuvieron representantes de la Universidad de la República —la Lic. Melina Godoy Barcos y el Mag. Fernando Alonso—; de la Fundación Salto Grande —la Lic. Andrea Zunini y la Cra. Andrea Malvasio—; y del Gobierno de Salto —las Mags. Ángeles Forrisi y Marilina Alves Nieves—. También asistieron autoridades de las instituciones que integran la MAS: el Dr. Juan Romero (Udelar–Salto), Pablo Bonet y Pablo Da Cunda por el Gobierno de Salto, y la Cra. Angelina Bazzano por la Fundación Desarrollo Salto Grande.

La actividad comenzó con el estreno de un spot publicitario destinado a promover el sector audiovisual local. Luego, el equipo técnico expuso los avances del último año.

Proyectos ejecutados en 2025 con apoyo del MIEM

Según detalló la MAS, se desarrollaron tres proyectos financiados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a través de DINATEL:

Ronda de Negocios: un espacio de encuentro entre comerciantes, emprendedores y realizadores para generar vínculos y oportunidades de trabajo colaborativo.

un espacio de encuentro entre comerciantes, emprendedores y realizadores para generar vínculos y oportunidades de trabajo colaborativo. Formación de Públicos: proyecciones, tertulias, ciclos de cine y visitas de realizadores de otras regiones, fortaleciendo el intercambio cultural.

proyecciones, tertulias, ciclos de cine y visitas de realizadores de otras regiones, fortaleciendo el intercambio cultural. Apoyo al NOX Film Fest y al Fondo Audiovisual, acompañando sus tres convocatorias anuales.

Acciones impulsadas por el Gobierno de Salto a través del proyecto FDI

El proyecto “Fomento del Sector Audiovisual” permitió:

La creación de la página web del sector audiovisual de Salto .

. Un taller de guion audiovisual dictado por Pablo Godoy Este.

dictado por Pablo Godoy Este. El Encuentro Regional Audiovisual , realizado en junio, con referentes de Uruguay y Argentina.

, realizado en junio, con referentes de Uruguay y Argentina. La producción del nuevo spot publicitario y nuevas acciones de formación de públicos.

Además, se concretó la tercera edición del Fondo Salto Audiovisual, que permitió la realización del ciclo televisivo Títeres y Travesuras, conducido por Mayra Cánepa y estrenado en Canal 8.

Se presentaron también dos proyectos financiados por ediciones anteriores del Fondo:

Sazón , serie documental de Gabriel Bibbó (convocatoria 2021).

, serie documental de Gabriel Bibbó (convocatoria 2021). Nico, película de Salomón Reyes (convocatoria 2022), que continúa participando en festivales internacionales.

Vínculos institucionales y articulaciones hacia 2026

El informe destacó un acercamiento a Espacios MEC Salto para desarrollar acciones conjuntas, así como el trabajo con INEFOP, que permitirá sumar capacitaciones del sector audiovisual al catálogo 2026.

La MAS también mantuvo un vínculo fluido con la Asociación de Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el MIEM, consolidando acuerdos y proyectando nuevas líneas de trabajo.

Un año de crecimiento sostenido

Un total de 2.383 espectadores participaron en estrenos de cine nacional y festivales realizados en Salto durante 2025. El NOX Film Fest superó el millar de asistentes en sus tres jornadas, mientras que el estreno de Nico convocó a 350 personas en el Teatro Larrañaga.

Las autoridades coincidieron en que el crecimiento del sector se explica por el compromiso institucional y la capacidad de ejecutar numerosas acciones con recursos limitados. El director de la Udelar–Salto recordó que el audiovisual es un sector productivo que genera impacto económico y debe contar con apoyo permanente.

La Cra. Angelina Bazzano valoró el rol de la Fundación en la gestión de fondos, mientras que Pablo Bonet resaltó la importancia de sostener el trabajo más allá de los cambios de autoridades.

A su vez, Pablo Da Cunda adelantó que para 2026 se prevén nuevas capacitaciones, charlas especializadas y un estudio sobre la cadena de valor del sector audiovisual.

Un cierre de año con nuevos hitos

La MAS cierra el 2025 con avances significativos y reafirma su compromiso de fortalecer las líneas de acción de su Hoja de Ruta, incorporando los aportes del sector audiovisual local y regional para continuar proyectando su crecimiento.

