La mañana del sábado con el DT del rey agrario «Piden para jugaren Barrio Albisu»

-Es un caso especial Barrio Albisu…..

«Es cierto. Es un caso especial. Porque entrena en una placita del Barrio Artigas, porque a lo que tiene le

saca el jugo y porque la organización funciona. No tenemos tantos dirigentes, pero sí los necesarios y

como a la idea se la pretende defender, la defendemos».

-No se es Campeón de la Liga Agraria por casualidad.

«Para nada. Porque esta Liga se va poniendo a todo con los tiempos que también van transformando. Pasa a ser una Liga competitiva a partir de equipos competitivos. La llegada de quienes en algún caso han sido parte de la Liga Salteña, también juega a favor. Las herramientas están más disponibles que antes. Y en la cancha, hay atributos que yo no discuto, porque el equipo la tiene. El año pasado perdimos el Campeonato a manos de Independiente. Nos quedó esa espina clava. Había que sacarla».

La mañana del sábado es especial. En casos como estos, posibilita la tregua. Se resigna el torbellino de ese ida y vuelta, tanto en el fútbol como en la vida. ¡Al fin de cuentas, el primer fin de semana de este Barrio Albisu Campeón!. El «Cono» es LUIS MARTÍNEZ. Es el DT de Barrio Albisu. El sobrenombre ejerce su propio mandato. Es el «Cono» de este Barrio Albisu que por segunda vez en la historia, alcanza la recompensa. Es el Director Técnico. Pero también, ese ser humano que reconoce lo que es el valor de la constancia. «Es aceptar que hay limitaciones, pero que también podemos crear mejores condiciones a favor. El año pasado teníamos algunos materiales básicos, cuatro o seis pelotas, algunos chalecos e incluso practicamos en la placita del Barrio Albisu, con más arena que otra cosa. Uno pasa a convivir con los sueños que tiene y con las dificultades que no faltan. Pero el hecho es uno: persistir»

«A PARTIR DE UNA PROPUESTA»

El «Cono» DT, apela a la elocuencia del orgullo, «porque ganamos todo lo que había para ganar. Es cuando uno llega a la conclusión que al deber lo hicimos de la mejor manera. Que si en la cancha hay que saltear líneas la salteamos para sorprender y que si hay que reventar una pelota desde el fondo, se la revienta. Pero si las circunstancias favorecen el manejo de situaciones para que el orden exista, siempre lo vamos a hacer. Llegó Sebastián Masseroni y lo suyo fue más que válido como aporte. Bueno…que alguien lo alimente de pelotas bien jugadas y no se la demos rifada. ¿Se entiende?. Los jugadores fueron entendiendo el mensaje de como jugar. Porque el fin es ganar a partir de una propuesta. La hemos tenido».

LOS QUE LLEGARON, LOS QUE ESTÁN

El DT que va pasando revista. Porque antes de la acción, surge ese antes. Por ejemplo, a la hora de fortalecer la plantilla. Son los que llegaron y son los que están. Y un aspecto es capaz de no pasar de largo, «porque no en pocos casos han habido jugadores que piden para jugar en Barrio Albisu. Eso habla a favor de lo que va representando Barrio Albisu. No solo como equipo en la cancha capaz de ganar un campeonato, también como institución. No solo algunas cuestiones del fútbol han cambiado dentro de la cancha, sino lo que hay sumar desde aspectos generales. Por eso hablaba de herramientas. No es fácil ser campeón en la Liga Agraria. Ya se acabó aquel tiempo del pelotazo o el cruce de pelotas sin sentido. Ahora es otro perfil, otra búsqueda y otro mejoramiento. Barrio Albisu ha jugado y peleado por la mejor actitud en cada partido. De ese fin no nos desprendemos nunca. Es lo que vale. Es lo que sirve».

«Conciencia despierta para alcanzar lo que se quiere»

Cuando el «Cono» DT menciona la placita del Barrio Artigas. Esa misma que se sitúa en la geografía de la piscina y de la Escuela 14. Ahí para adiestrar Barrio Albisu. Los entrenamientos que fueron abarcando los cinco días de la semana, «cuando se jugaba solo el domingo. Ahora con los partidos del miércoles también, metimos cuatro sesiones. Cuando se plantea esta realidad, es porque la conciencia del jugador está despierta para alcanzar lo que se quiere. Claro que vamos con la ilusión de hacernos fuertes en la final de la eliminatoria con el Campeón de la Liga Salteña. Los dirigentes me han hecho sentir como en casa y mi casa en materia deportiva es Sud América. ¿Porque negarlo?….he aprendido a querer a este club. A ser un hincha más de Barrio Albisu. Lo digo así, porque lo siento así. Si en los últimos tres años, Barrio Albisu fue campeón, aquí no hay que hablar de casualidad. Yo hablaría de consecuencia. Y la consecuencia tampoco viene de la nada».

Ellos, en la década

Desde el momento que no se jugó el torneo oficial en la Liga de las Colonia Agrarias en el año 2020,

a raíz de la pandemia, el reinicio para un año después. Se han disputado un total de cinco ediciones.

Es del caso desde EL PUEBLO, apelar a la estadística.

Año 2021: Independiente.

Año 2022: 18 de Julio.

Año 2023: Barrio Albisu.

Año 2024: Independiente.

Año 2025: Barrio Albisu.

