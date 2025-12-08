La mañana de Alejandro Torrens con EL PUEBLO: «Saldremos a proponer; eso en Nacional no se cambia»

-El domingo, ¿también para levantarse temprano?

«Si. Si. Solamente que tenga un asado el sábado a la noche. Pero lo de levantarse temprano, tiene que ver con la costumbre. El cuerpo se habitúa «.

-Hoy (por ayer), ¿desde que hora en pie?

«Desde las 7.30′. Pero además yo todos los días hago también lo que es parte de la rutina: voy a la casa de mi madre a tomar mate con ella».

-¿No le fallas?

«No. Para nada».

-¿De qué hablan?

«De lo que venga. Del fútbol, de la vida, pero además miramos el informativo en la tele y siempre hay algo en la vuelta para comentar».

-¿Cuántos años tiene?

«79 años».

-La disfrutas.

«Es lo que quiero. Y para mi, ella quiere lo mejor en el fútbol. Está muy pendiente. Y si algo no salió bien, que la culpa no la tenga yo. Que la culpa la tengo el otro» (risas).

************

La mañana de HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS con EL PUEBLO.

Es el fútbol. Pero también la vida. Por eso recalará en los hermanos también, «porque yo con 52 años soy el mayor de los tres. Cristian tiene 47 y César 43. En el caso de César jugó en selecciones juveniles, en los tiempos de Rosalino Sosa comoDT y cuando entre otros, jugaba el «Gato» Olivera».

-Al fin de cuentas, tantos días al margen. Dos semanas sin fútbol. ¿Para bien o para mal?

«En algunos aspectos, para bien. Recuperamos jugadores, como Matías Morales y Darío Giovanoni. Veníamos con continuidad de partidos y eso hace que se resigne la mejor posibilidad. Yo digo que vamos a volver como queremos volver».

-¿Cómo quieren volver?

«Saliendo a proponer. Eso en Nacional no se cambia. Tiene que ver con el compromiso. Con la actitud».

-El peso de haber sido primeros en la zona de las dos tablas.

«Claro. Nos crea una responsabilidad más acentuada. Pero ojo, que Nacional siempre la tiene».

-¿Nada perdieron con dos semanas al margen del fútbol?

«Pudimos perder rodaje, pero lo contrarrestamos con lo que producimos en la semana, y sobre todo a partir de la intensidad de los movimientos. Le damos de lunes a viernes. Como Nacional tiene un plantel potencial, nos permite armar partidos entre nosotros. Yo los miro a los jugadores, voy calibrando la reacción en la semana y no veo que nadie se desmotiva o eche de menos por esta tregua»

CUANDO DE 15 GANÓ 13

No siempre Alejandro Torrens apela al valor implícito de la estadística. Aunque admite que los números se adhieren al tiempo que se va convirtiendo en historia. Por eso, apunta a los 13 puntos ganados en la segunda rueda sobre los 15 posibles.

«Frente a ese pasado, ¿cómo podríamos renunciar al optimismo?. Después en el primer partido ante Salto Nuevo perdimos como media docena de chances netas. Fue aquel partido del 0 a 0. A veces no se gana un partido, cuando no podes controlar la ansiedad, la complicación es la que se plantea.Si tenemos 180 minutos para resolver una situación, también hay que utilizar la razón. El equilibrio»

-Está Ceibal. Ahí nomás.

«Antes que nada, digo algo: lo bueno es que en esto que nos pasa, nadie corre con ventaja. O sea, esto que pasó puede beneficiar o perjudicar, pero todos vamos a llegar con un mismo margen de posibilidades»

-Pero en la cancha, la diferencia es posible o no.

«Pero mucho tiene que ver con lo que uno piensa. Y uno piensa en lo que Ceibal ha tenido y tiene. Perdió el mínimo de partidos en el año, no le faltó eficacia ofensiva, tiene al goleador del campeonato y a un jugador como el «Zurdo» Fagúndez. Entonces, uno puede creer. De hecho cree. Pero no estamos solos. Hay un rival que también juega. Y nosotros no lo disminuimos. Hay que estar preparados y Nacional quiere estarlo»

«Muchos quisieran estar en el lugar de nosotros»

(Registro gráfico: sitio oficial de Nacional Fútbol Club)

-Hablaste de regular las emociones. El equilibrio.

«De eso hablé».

-¿Lo comentas con los jugadores?

«Siempre. Las veces que sea necesario. Aquí la clave es no entrar en la locura»

-Esto de no saber cuando jugar, ¿qué altera?

«Y altera, modifica. Pero el sábado ya ajustamos con el «Profe». Dimos sábado y domingo libre. Pero en los días de la semana nadie se escapa. Vamos con el día a día. Siempre hay que tener un plan «B», frente a esta incertidumbre que está planteada».

-¿Hasta dónde quema la responsabilidad?

«Muchos quisieran estar en el lugar de nosotros. Porque esto también te regala el fútbol. Estamos peleando el Campeonato Salteño y de reojo la Copa del Interior del año que viene. ¿Pero qué es lo más próximo?…. el Salteño. Por lo tanto, esa es la prioridad. En Nacional no faltan jugadores con historia, muchos de ellos han sido campeones, tanto en equipos como en la selección. Ese tipo de antecedente también cuenta»

-No sos de comentar públicamente la integración.

«No. Porque primero tienen que saber los jugadores. Hasta es una cuestión de forma. De respeto».

-¿Esta vez no puede ser la excepción?

«Definitivamente no».

-El Nacional que enfrentará a Ceibal en el primer partido.

«Si. Si. Ese mismo. A ese equipo lo tengo en la mente».

-¿No se puede saber cuál es? «No»

********

