La magia de la Navidad llegó a pediatría del Hospital de Salto

En la víspera de una de las fechas más significativas del año, el pasado 24 de diciembre, el espíritu de la Navidad se hizo sentir con fuerza en el Hospital de Salto. En una jornada profundamente emotiva, Papá Noel llegó a pediatría para llevar juguetes, sonrisas y esperanza a los niños que se encontraban internados, regalando un momento de alegría en medio de una realidad difícil.

Como cada año, el programa radial “Marcando la Diferencia”, y en esta oportunidad junto a la Asociación Cero Discriminación, dijo presente con una acción solidaria que ya es tradición: acercar juguetes y contención a quienes más lo necesitan. Durante la mañana, la llegada de Papá Noel despertó miradas llenas de ilusión, risas sinceras y esa magia tan propia de la Navidad, que por un rato logró transformar el hospital en un espacio de alegría y emoción compartida.

La jornada estuvo marcada por sentimientos intensos, por la felicidad reflejada en los rostros de los niños y por la certeza de que pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de quienes se sumaron con su granito de arena, como Turkos al Costo y a toda la sociedad salteña que donó a la Asociación cero discriminación y al programa marcando la diferencia que aportaron juguetes para que cada niño de pediatría pudiera recibir su obsequio.

- espacio publicitario -

Una vez más, en una fecha tan especial, la solidaridad y el compromiso estuvieron presentes, demostrando que la Navidad también se vive acompañando, compartiendo y estando cerca de quienes más lo necesitan.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/a7bq