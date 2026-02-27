La Magdalena se destacó en el Día del Merino y reafirmó su liderazgo genético

Con una pista de altísimo nivel y la participación de cabañas de gran reconocimiento en el país, culminó una nueva edición del Día del Merino en Salto. La cabaña La Magdalena volvió a ser protagonista al obtener el primer y tercer lugar en la muestra, además de imponerse en el mejor brete en machos y hembras, además del tercer mejor brete de machos.

Diego Otegui, director de la cabaña, destacó la calidad de los animales y el momento que atraviesa la raza. La jura estuvo a cargo de la Dra. Gracialda Ferreira y el Dr. Juan Pérez Jones, quien acompañó desde los inicios esta tradicional actividad, lo que le dio un marco especial a la instancia.

“Creo que se vieron animales muy completos, tanto en los bretes como en los individuales que llegaron a las instancias finales. Se destacó mucho la conformación, la calidad de lana y, sobre todo, los datos objetivos en los tres índices”, señaló Otegui.

Una línea que confirma

El Gran Campeón resultó ser hijo del carnero que había ganado en esta misma pista dos años atrás, también de La Magdalena, consolidando así una línea genética que viene mostrando regularidad y calidad.

“Es un animal adulto, pero muy nuevo en su uso. Confirmó una línea de sangre que viene produciendo muy bien. No siempre es fácil encontrar ejemplares de este nivel en una generación”, explicó.

El tercer mejor carnero, un borrego de gran calidad, también fue destacado por su proyección genética.

Otegui subrayó que el Día del Merino ha evolucionado notablemente desde sus comienzos. Hoy, la información objetiva y los datos productivos pesan cada vez más en la definición de los campeones.

“Hay muchos años de selección detrás. Durante mucho tiempo el foco estuvo en la finura, que sigue siendo clave, pero hoy muchos productores ya están en los niveles que buscan mantener y empiezan a hacer más hincapié en otros aspectos”, afirmó.

Entre esos aspectos, mencionó la importancia creciente de la carne ovina y del rendimiento al lavado, factores que inciden directamente en el valor final del producto.

“La herramienta de los datos es fundamental. Tenemos que aprender a usarla cada vez mejor para lograr mejores réditos económicos”, agregó.

Consultado sobre si la raza ha alcanzado su techo, Otegui fue claro: “Siempre queda espacio para mejorar. Lo lindo de estar en el ciclo criador e invernador es ver la mejora constante en cada generación. Cada productor apunta a su objetivo, pero el avance es permanente”.

El carnero ganador no estaba previsto para la venta, pero la cabaña tras recibir varias consultas para adquirirlo decidió compartirlo. “Es el único de los que compitieron que no venía con intención de venderse, pero tenemos amigos de muchos años que nos consultaron para comprar una mitad y decidimos compartirlo”, comentó.

Finalmente, el Rp 1354, mejor reproductor de la muestra se comercializó en US$ 9.000 el 50%, elevando el valor del animal a US$ 18.000, adquirido por cabaña «El Faro» de José María Tonna del departamento de Artigas.

La sangre, de todas formas, está asegurada: el padre continúa en servicio y ya hay semen disponible, lo que garantiza la continuidad de la línea, concluyó Otegui.

