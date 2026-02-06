La Liga de Ascenso desde el 7 de marzo

El sábado 7 de marzo será la fecha marcada para el puntapié inicial de la nueva temporada de la Liga de Ascenso Profesional. Se dará comienzo con la disputa del Torneo Competencia. Los clubes se dividirán en dos series de siete cada una, con dos equipos del interior por grupo.

El sábado 18 de abril, los ganadores de cada zona jugarán la final en cancha neutral. El campeón obtendrá un lugar en los Play‑offs por el tercer ascenso.

Tras la final del Competencia, se pondrá en marcha la fase regular del Campeonato Uruguayo a dos ruedas, todos contra todos en régimen de ida y vuelta. La Tabla Anual será clave, pues la suma de los dos torneos –excepto la final del Competencia– definirá los dos ascensos directos y los cuatro clubes que disputarán los play‑offs, que se estiman finalizar el sábado 5 de diciembre.

Recordemos que los equipos que finalicen 1.º y 2.º en la Tabla Anual ascienden directamente a la Primera División. Mientras que el 3.º, 4.º, 5.º y 6.º disputarán el tercer ascenso mediante un sistema de play‑offs. Entre los cuatro clasificados, el 3.º se medirá contra el 6.º y el 4.º contra el 5.º en semifinales de ida y vuelta; los ganadores se enfrentarán en una final (ida y vuelta) para definir el tercer ascenso.

⚽ LOS PARTICIPANTES

Club Atenas de San Carlos Cerrito Colón FC Fénix Huracán FC La Luz Miramar Misiones Oriental Paysandú FC Plaza Colonia Rentistas River Plate Tacuarembó FC Uruguay Montevideo

⚽ Cristiano a los 41: el ejemplo perfecto



El 5 de febrero, en la isla de Madeira, nació un niño destinado a reescribir todos los récords posibles. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no recibió nada gratis; su carrera es el triunfo de la voluntad sobre cualquier obstáculo. Desde aquel joven flaco con brackets que deslumbró en el Sporting, hasta el monstruo competitivo del Manchester United y el Real Madrid. Cinco Balones de Oro, cinco Champions League y una ambición que parece no tener fin.

Su ética de trabajo es legendaria; dicen que es el primero en llegar y el último en irse del entrenamiento. Esa mentalidad ganadora lo llevó a conquistar Europa con Portugal, algo que parecía una utopía. Cada salto suyo es un desafío a la gravedad; cada remate, una bala dirigida al ángulo. Podrán gustarte otros estilos, pero es imposible no respetar al hombre que ha mantenido la cima durante dos décadas. Cristiano es el ejemplo perfecto de que el talento sin trabajo no llega a ningún lado, pero con disciplina se alcanza la eternidad.

🔎 Quiero ver cuántos de esos juegan al menos 100 minutos



“En Rampla Juniors vamos a armar con lo que tengamos, lo que podamos y con los que quieran estar”.

“Es jodido jugar contra Rampla Juniors cuando le va bien. Estar acá es una motivación por sí sola”.

“El clásico del otro día fue espantoso. Me gusta la propuesta de Jadson Viera; en Boston River jugaba muy bien”.

“No lo vi en el momento; me estoy enterando por vos sobre los cánticos de ‘el que no salta es un traidor’ para Silvera”.

“Me parecen irrespetuosos todos los que cantaron. Yo, capitán, entro al vestuario y algo hago; no me importa el plantel, no me importa el técnico y no me importa la gente”.

“Voy a ver el video de ese momento y voy a anotarlos a los que cantaron; después quiero ver cuántos de esos juegan al menos 100 minutos en la Primera de Peñarol”.

Firma: Luis Aguiar en @sport890ok

📅 Apertura De viernes y sábado: un todo que se viene

Partido Estadio Hora Juez Asistentes Albion – Liverpool Estadio Franzini 19:00 Santiago Motta Nicolás Tarán, Federico Piccardo Wanderers – Defensor Sporting Parque Viera 21:30 Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio Progreso – Central Español Parque Paladino 17:00 Hernán Heras Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder Peñarol – Montevideo Torque Estadio Campeón del Siglo 20:00 Javier Burgos Mathías Muniz, Marcos Rosamen

