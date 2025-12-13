La Legendaria La Estrella mostró su vigencia rumbo al Carnaval 2026 y hoy es el turno de Belleza Real

- espacio publicitario -

Mucho público, ritmo y alegría en una noche a puro samba en el club Lazareto. La fiesta continúa este viernes en Salto Nuevo.

Con una gran convocatoria, calor, baile y entusiasmo, el club Lazareto fue escenario de una noche inolvidable junto a la legendaria Escuela de Samba La Estrella, que realizó su presentación de cara al Carnaval 2026 y dejó en claro que su vigencia sigue intacta.

Fundada en 1981 por la familia Jorge, La Estrella nació del sentir de un barrio que necesitaba alegría en tiempos difíciles. Cerca del Corralón Municipal, junto a vecinos y amigos, comenzó a gestarse una comparsa que marcaría época y se convertiría en referencia del carnaval salteño. En la madrugada del 13 de diciembre, esa historia volvió a cobrar vida con una presentación que combinó emoción, memoria y futuro.

Bajo la dirección de Pablo Jorge y con Yamandú Carballo como Mestre de Batería, la comparsa desplegó todo su potencial: una batería contagiosa, bailarinas destacadas, una corte superlativa y cantantes de primer nivel que hicieron vibrar al público. Batuque, canción, color y alegría se fusionaron en un espectáculo que dejó a todos con ganas de más.

La Estrella volvió a demostrar por qué sigue siendo parte esencial de la fiesta popular por excelencia, con energía renovada y mucho para ofrecer en el carnaval que se viene.

La celebración continúa este viernes. Desde las 20 horas, la Plaza Benito de Paula, en el barrio Salto Nuevo, se vestirá de fiesta para recibir a Belleza Real, que presentará su propuesta para el Carnaval 2026.

Con un gran cuerpo de baile, una batería de fuerte impacto rítmico y un destacado trabajo coreográfico, la verdiblanca saldrá a escena para deleitar y sorprender al público, en otra noche que promete ser a puro samba y carnaval.

