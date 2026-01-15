La lana y la carne ovina en niveles récord: el ovino vuelve a ser el rubro más rentable

El rubro ovino vive uno de los mejores momentos de las últimas décadas, impulsado por una combinación inédita de precios récord de la carne ovina y una fuerte suba de la lana fina, en un contexto de escasez estructural de oferta a nivel mundial.

Así lo afirmó el ingeniero agrónomo Alberto Bozzo de Brum, titular del establecimiento Paso del Sauce (Sequeira, Artigas), directivo y delegado de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en una entrevista donde describió un escenario que marca un punto de inflexión para el sector.

“Hoy la tonelada exportada de carne ovina está en torno a los 6.700 dólares, mientras que la vacuna ronda los 5.300 dólares. Estamos hablando de un 20 a 25% más, algo que no recuerdo haber visto en los últimos 10 años”, señaló.

Pero el verdadero motor del cambio está en la lana. “Después del piso de 2023 sabíamos que la lana no podía seguir bajando. Lo que no imaginábamos era que la suba iba a ser tan fuerte y tan rápida. En los últimos seis u ocho meses no ha hecho otra cosa que subir. Hoy el Indicador de Mercados del Este (IME) ya superó los 11 dólares, cuando a fin del año pasado estaba en 10 dólares”, explicó.

En Paso del Sauce, la zafra 2024 se comercializó a 9 dólares, cuando en la zafra 2023 llegaron a recibir ofertas de 5,80 dólares.

“Estamos hablando de un 50% más que en los peores momentos”, subrayó.

Menos lana en el mundo, precios que no pueden caer

Bozzo fue claro: esto no es una burbuja. Es un cambio estructural. “Uruguay pasó de producir cerca de 90 millones de kilos de lana a apenas 18 millones por año. Australia pasó de 1.000 millones a 270 millones. Esto viene pasando desde hace 10 o 15 años. Cuando la oferta cae así, y la demanda se mantiene, es imposible que los precios bajen”, afirmó.

China sigue siendo el gran motor del mercado, comprando alrededor del 90% de la lana del mundo, pero también hay un cambio en el consumo.

“La lana fina hoy no es para sweaters o bufandas. Se usa para ropa deportiva contra la piel, bebés, prendas de dama, trajes superfinos. Y se usa también en verano. Además, es una fibra renovable y biodegradable, algo que el mundo está empezando a valorar frente al desastre ambiental de los sintéticos”, explicó.

La oveja vuelve a ser el mejor negocio

Con estos valores, Bozzo no dudó: “Hoy, para quien produce lana fina, el rubro ovino vuelve a ser más rentable que el vacuno”.

Pero advirtió que eso exige cambiar la forma de producir. “No podemos seguir señalando 60 o 70%, que es el promedio del país. Con manejo, ecografía, buena alimentación y sanidad se puede señalar 90, 100% o más, incluso con majadas muy finas. De nada sirve comprar el carnero campeón si después se te mueren la mitad de los corderos”.

La clave, según explicó, está en el manejo de la reproducción, la sanidad y la alimentación.

Sanidad y suplementación: no perder un solo cordero

Continuamente a la primavera, el actual verano muy lluvioso en el norte donde se concentra la mayor cantidad de lanares del país, ha disparado los problemas sanitarios. “La oveja no es amiga de la lluvia ni del pasto alto. Es un vergel para los parásitos”, explicó.

En Paso del Sauce aplican HPG y FAMACHA, dosificando solo a los animales que lo necesitan.

“Hoy el 85% de la majada no se dosifica. Solo se trata al 15% que realmente lo requiere, para cuidar los pocos productos que todavía funcionan”.

Más adelante, el hincapié de Bozzo fue sobre la alimentación: “Con grano barato y carne cara, no podemos perder un solo cordero. Nosotros racionamos todos los corderos y corderas en enero y febrero con 100-200 gramos por día. Es un costo mínimo y la respuesta es enorme. Llegan al invierno pesados y en buen estado”.

Y agregó. “Si nadie duda en racionar un ternero, no se entiende por qué todavía dudamos en racionar un cordero”.

Zafra de carneros en marcha

La zafra en Paso del Sauce ya comenzó y viene más activa de lo habitual, sostuvo. “La oferta de este año son borregos de 14 micras promedio, tatuados MO por el SUL, con datos de resistencia a parásitos”, detalló.

Los interesados pueden comunicarse al 097 348 031.

“Hoy no hay carne en el mundo, la lana vale, y la oveja permite crecer rápido. En cinco meses preñás y en cinco meses tenés corderos. Depende de nosotros aprovechar este momento”.

INIA: investigación clave para que el productor no desaparezca

Como directivo del INIA, Bozzo destacó el nuevo ciclo institucional. “Tenemos 160 investigadores de primer nivel y cinco estaciones en todo el país. El desafío es usar mejor los recursos y que más presupuesto vaya a proyectos productivos”.

Y advirtió: “En los últimos años perdimos más de 10.000 productores. Si no logramos mejorar la productividad y la rentabilidad, la gente se va del campo”.

