La Junta Departamental de Salto inicia su receso y modifica horarios de atención

La Junta Departamental de Salto informó que, a partir del 2 de enero y hasta el 15 de febrero de 2026 inclusive, entrará en vigencia el receso reglamentario de la Corporación, acompañado por un ajuste en los horarios administrativos debido al período estival.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº20/2025, firmada el 15 de diciembre, y tiene como objetivo adecuar el funcionamiento del organismo legislativo departamental durante los meses de verano, en los que coinciden las tradicionales fiestas y el receso previsto en el Reglamento Interno.
