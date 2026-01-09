La Junta de Salto pidió al gobierno revisar el recorte del IMESI en el litoral

La Junta Departamental de Salto aprobó una minuta para que el gobierno nacional revea el recorte del IMESI en combustibles, clave para el empleo y la economía local.

Con votos de ediles de la Coalición Republicana y del Frente Amplio, la Junta Departamental de Salto aprobó una minuta de comunicación dirigida al gobierno nacional, solicitando que se reconsideren los recortes aplicados al descuento del IMESI sobre el precio de los combustibles en el litoral.

La iniciativa fue impulsada por el Edil Dr. Enzo Paique, quien sostuvo que el descuento del IMESI no puede ser entendido como un beneficio, sino como una compensación frente a una desigualdad estructural que afecta históricamente a los departamentos de frontera.

Durante su intervención, Paique explicó cómo se conforma el precio de los combustibles en Uruguay, información que se hizo pública a partir de la Ley de Urgente Consideración. Recordó que el gasoil no paga IMESI por tratarse de un combustible clave para el campo, la producción y el transporte, mientras que el impuesto recae sobre la nafta súper y premium. “El IMESI lo paga el trabajador”, señaló, refiriéndose a quien carga lo justo para ir a trabajar en moto o a quien necesita el auto para trasladar a su familia.

El edil remarcó además que cerca de la mitad del precio final de las naftas corresponde a impuestos. La otra parte incluye la importación, el refinamiento, la operativa de ANCAP, sus inversiones y el margen de distribución y ganancia de las estaciones de servicio. En ese contexto, reclamó al Estado un renunciamiento a recaudar de más, con el objetivo de proteger la actividad económica del departamento.

Paique subrayó que, en la frontera con Argentina, el descuento del IMESI es hoy la única herramienta de compensación vigente para Salto, Paysandú y Río Negro. Esto contrasta con la frontera con Brasil, donde se aplica una ley de políticas de frontera que contempla, además del descuento en combustibles, beneficios en IVA y aportes patronales, entre otras medidas largamente reclamadas desde esta región del país.

En cifras concretas, el edil señaló que el 31 de julio, con un descuento del cuarenta por ciento del IMESI, el litro de nafta súper costaba 47 pesos en Salto. Desde el primero de enero, con el descuento reducido al veintiocho por ciento, el precio pasó a 56 pesos por litro, lo que implica un aumento del diecinueve por ciento en menos de seis meses.

Finalmente, Paique advirtió que esta herramienta permite compensar desigualdades y proteger el empleo en un departamento que suele ubicarse entre los de mayor desocupación y altos niveles de informalidad. Indicadores de la Universidad Católica y del Centro Comercial, afirmó, muestran que si estas medidas no se aplican de forma adecuada existe un serio riesgo de corrimiento hacia el tránsito fronterizo, con el consiguiente impacto negativo en la economía local, una situación que Salto ya conoce por experiencia reciente.

