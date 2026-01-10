La Industria frigorífica alerta por residuos de medicamentos en carne exportada a China

La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (ADIFU) emitieron una advertencia a todos los actores de la cadena cárnica tras recibir comunicaciones oficiales de las autoridades sanitarias y aduaneras de la República Popular China (GACC), en las que se informa sobre la detección de residuos de medicamentos veterinarios en carne bovina uruguaya exportada a ese país, por encima de los límites máximos permitidos.
El episodio encendió señales de alerta en uno de los principales mercados de exportación de la carne uruguaya, en un contexto donde el cumplimiento estricto de las exigencias sanitarias es clave para sostener el acceso a los destinos internacionales y preservar la reputación del país como proveedor confiable de alimentos.
En un comunicado conjunto, CIF y ADIFU subrayaron que la industria frigorífica es un sector estratégico para la economía nacional, tanto por su generación de empleo como por su impacto en todo el territorio, y exhortaron a productores, técnicos y operadores de la cadena a extremar los controles y los cuidados en el uso de medicamentos veterinarios.
“El prestigio sanitario de Uruguay es uno de sus principales activos comerciales”, señala el documento, al tiempo que advierte que este tipo de incumplimientos pone en riesgo la confianza de los mercados y puede derivar en consecuencias comerciales y productivas de alto impacto.
Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se calificó este tipo de situaciones como “graves” y “muy graves”, y se recordó que la normativa vigente prevé sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión preventiva del movimiento de ganado con destino a faena, cuando se comprueban incumplimientos.
En este escenario, la industria frigorífica reafirmó su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria y con la aplicación de todas las medidas necesarias para asegurar que los procesos productivos se ajusten a los estándares exigidos por los mercados internacionales.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para la cadena cárnica, cuando Uruguay busca consolidar y ampliar sus exportaciones en un mercado global cada vez más exigente en materia de inocuidad, trazabilidad y control de residuos.
