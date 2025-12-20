La ilusión que no se opaca: Hay algo que sigue vivo; Gladiador y Ceibal lo saben

Porque más allá del empate de Gladiador ante Ferro Carril y la caída de Ceibal frente a Nacional, para los dos hay algo que sigue vivo y es que la ilusión se renueva. Que no están al margen de la chance de avanzar a la final del Campeonato Salteño. En el caso de Gladiador, tiene que ganar por un gol. No necesita más que ese fin. El empate del primer partido no le vino mal. Ferro Carril admite que un empate es suficiente, porque la ventaja deportiva está de su parte. Sucede que si surge empate en puntos y goles al cabo del segundo partido, la colocación en la tabla general de las 16 fechas, determina que Ferro Carril y Nacional plasmen la ventaja. A la cuenta de Ceibal en el segundo partido, la ilusión igualmente viva, aunque en este caso se complejiza un poco más su tiempo. Tendrá que establecer dos goles de diferencia para ganar el derecho de ser finalista. Es obvio que si empatan o se impone Gladiador por la mínima expresión, el que avanza es el Nacional de Héctor Alejandro Torrens. Gladiador y Ceibal saben como viene la mano. Mientras que a Ferro Carril y Nacional no le faltan razones para reconocer que la ventaja es concreta, como que un empate le es suficiente. La de esta noche en el Dickinson, con imperativos reales. A las 19.30′ el primer partido; a las 21.45′ el segundo. Sábado de acción. Sábado de decisión. Sábado de certezas. Sábado para no dudar. En este caso los cuatro, también lo saben. Y bien que lo saben.

Marcelo Izaguirre y Fernando López; ¿con qué respuestas?

El Colegio de Árbitros de la Liga Salteña de Fútbol para expedirse sobre las cuaternas, con el objetivo

puesto en la doble jornada de hoy a la noche en el Dickinson. Repite Fernando López, quien en la

primera fecha controló el partido entre Ferro Carril y Gladiador, mientras que aparece Marcelo Izaguirre

a la hora del juego inaugural. Cabe interrogarse: qué respuesta a la cuenta de los dos árbitros centrales.

*********

Divisional Primera “A”. 1° División. Campeonato Salteño. “Roberto O. Alvez Ocampo”.

Copa Cable Visión Salto.

PLAY OFF. SEMIFINAL (encuentros de vuelta). Trofeo “Jonathan González”.

*********

Sábado 20 de diciembre.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

19:30hrs. Gladiador vs F. Carril. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Mauro Melo, Alexander Moreno.

4° Árbitro: Ivo Moreira.

21:45 hrs. Nacional vs Ceibal. Árbitros: Fernando López, Johan Ghelfi, José de los Santos.

4° Árbitro: Jonathan Guglielmone.

Parciales de Ferro Carril y Ceibal ingresan a la tribuna España, de Gladiador y Nacional a la Irazoqui.

***********

¿CUÁNTO CUESTA IR?

* Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.

* Entradas de juveniles (HASTA 18 AÑOS), deben presentar CI en portería.

* Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e

ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.

¡Qué costumbre, Barrio Albisu!

Fue el empate de Barrio Albisu en el 2 a 2 final ante Universal de San José, pero teniendo en cuenta

la derrota de Cizaña ante Defensor por 4 a 3, la consagración consumada. Barrio Albisu, con la

Dirección Técnica de Luis «Cono» Martínez, es nuevamente Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias.

Los goles de Sebastián Masaroni y Marcelo Ascencio.

Por Barrio Albisu Fútbol Club, para el arco con Gabriel de los Santos; Kevin Malvasio, Daniel Medina,

Mateo Vianesi, Gabriel Gonzáles; Sánchez, Christian Nuñez, Marcelo Asencio; Alex Malvasio;

Sebastián Maseroni y Santiago López.

Los suplentes.

Damiánn Silva

Lisandro Pereira

Facundo Yasuiré

Franco Marques

Ramiro Andrade

-De cara al futuro, Barrio Albisu encarará la eliminatoria departamental con el Campeón de la Liga

Salteña de Fútbol, por un puesto en la Divisional «A» del Campeonato del Interior, edición 2026.

Fabricio Bassa es de Barracas

Después de haber dirigido a Ferro Carril en el 2023 y media temporada en el 2024, FABRICIO BASSA había permanecido al margen del fútbol, por lo menos en materia de Dirección Técnica. Pero lo concreto es que ahora retorna a una pasión que el estratega fernandino la tiene bien asumida. El acuerdo aparece como virtualmente rubricado para que Fabricio Bassa asuma en Barracas de Dolores, quien volverá a jugar en el 2026 en el Campeonato del Interior de Clubes. En los últimos años a Barracas no le ha faltado protagonismo saliente, incluso en la propia Copa Uruguay. En nuestro medio, Fabricio orientó a Salto Uruguay, Ceibal y Ferro Carril. Con Ferro Carril fue Campeón Salteño en la temporada 2023, accediendo igualmente a la Divisional «A» de la Copa de OFI.

Peñarol y Hebraica, son los que mandan

En un partido más parejo de lo que se preveía, Peñarol sufrió, pero venció 88:80 a Unión Atlética que presentó batalla y puso en aprietos al líder de la tabla. Santiago Vescovi fue el goleador y la figura del partido, con 22 puntos y ocho asistencias y siete rebotes.

CORDÓN 81:92 HEBRAICA Y MACABI

Gimnasio de Cordón. Jueces: Gastón Rodríguez, Valentina Dorrego y Martín Guberna.

DEFENSOR SPORTING 98:76 BIGUÁ

Gimnasio de Unión Atlética. Jueces: Andrés Bartel, Vivian García y Mauricio Correa.

POSICIONES

Peñarol 24, Hebraica y Macabi 24, Malvín 20, Biguá 20, Defensor Sporting 20, Nacional 19, Urunday Universitario 19, Unión Atlética 19, Goes 15, Aguada 14, Cordón 14, Welcome 12.

