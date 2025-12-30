La historia los vino a buscar

El «Bebe» Fernández se convertía en el golero de Ferro Carril y Ernesto Pérez lideraba el ataque de Nacional en aquella memorable final del año 1957, cuando los tricos y la franja se enfrentaron en el Parque Ernesto Dickinson, para resolver quién de los dos se convertía en nuevo Campeón Salteño.

Desde la inquietud del Ing. Francisco Cano, inalterable y pasional directivo de Nacional, la generosidad de derivar a EL PUEBLO este remarque periodístico de la época. Justamente de EL PUEBLO.

¡Es una joya especial!, porque es rúbrica de la consagración de Nacional, ganando la final a Ferro Carril, por el gol anotado por Ernesto Pérez, ya en el tiempo suplementario.

El arbitraje de Benito Cocco, de acuerdo a lo que establece la crónica del partido, y en tiendas de Ferro Carril un nombre que no pasa de largo: el de Ruben Grassi.

EL PUEBLO señala en el titular del comentario que fue “una exteriorización pocas veces vista”, enfatizando en que “vibró el Dickinson cuando Ernesto Pérez a los 103 minutos de juego batió la valla albinegra”.

Los conceptos en la actuación individual no faltan y la ficha técnica para que aquel partido jugado en 1957 (68 años fluyeron…), quede inserto en la historia de un medio periodístico, ahora tanto tiempo después, para que las emociones del rescate se impregnen otra vez.

Solo queda valorar el aporte de Francisco «Aco» Cano. Tricolor de ley.

Pero deportista a cabalidad… simplemente también.

– Eleazar José Silva –

🖼️ Ellos desde ellos

Esa consagración de Nacional de 1957, rescatada en fotos por Francisco «Aco» Cano. Bien que vale la pena reproducirla en el diario, en extensiva y melancólica valoración a hinchas de ese tiempo.

No faltan niños, no faltan adolescentes.

Tampoco faltan alusiones a la consagración, sin que medie el insulto, pero sí la ocurrencia.

Al año siguiente, Nacional volvería a ser Campeón Salteño. Dos años consecutivos.

En lo posterior, la desventura que supuso 52 años sin serlo, hasta que en el 2010 se truncó la adversidad.

En el 2015, la última vez de Nacional Campeón Salteño, tras vencer a Ferro Carril en la final por 3 a 2. En tiempo suplementario, a ley de ganador, por Matías Leguísamo desnivelando.

Nacional en ese 1957. Y el hincha del sentimiento. No ganará la camiseta… pero que suda la camiseta, la suda nomás.

👥 El poder convocante

“¿Cómo podría suponerse que una final es un partido más? Para nada. Es el partido que se quiere y que también se sueña. No podía faltar. Por eso fui”.

Ahí está. Oscar Ruben Bordagaray fue uno más en la Tribuna España, cuando Nacional y Ferro Carril asumieron el primer partido para ir resolviendo la corona 2025.

El «Bochón», de la Dirección Técnica. El «Bochón» del análisis… “porque en partidos como estos no solo decide la táctica, si es que decide, sino también la predisposición, la naturaleza de cada jugador en medio de una exigencia que no le es habitual. Por eso una final supera lo que es distinto a todo. Creo que en los dos hubo deudas pendientes, que no hubo incidencia desde el plano individual y que costó demasiado sumar desniveles en espacios ofensivos. El empate está bien. No sé si cabía otra cosa, por lo menos en este partido”.

