Leandro Andrade: ¿el salteño de mayor proyección en la historia?

Hablar de José Leandro Andrade no es simplemente repasar una vitrina de trofeos; es asomarse a la génesis misma de la gloria uruguaya. Cuando el fútbol aún buscaba su gramática, Andrade ya escribía tratados de elegancia y eficacia sobre el césped. La pregunta, recurrente y necesaria, nos sitúa en un dilema de épocas: ¿es el «Maravilla Negra» el deportista salteño de mayor proyección y trascendencia de todos los tiempos?

Para desgranar esta interrogante, es imperativo despojarse de la frialdad de los números y abrazar la magnitud del contexto.

EL ARGUMENTO DE LA UNIVERSALIDAD

Pasó a decirse y desde EL PUEBLO, es del caso recrear la sentencia argumental: Andrade no fue solo un futbolista de élite; fue un fenómeno cultural. En las citas olímpicas de París 1924 y Ámsterdam 1928, el mundo descubrió que el fútbol podía ser una danza. Mientras Europa observaba con asombro, aquel salteño de zancada elástica y quite impecable se convertía en la primera estrella global del deporte.

Su historia sencillamente, es una utopía para cualquier mortal:

* Doble Campeón Olímpico (cuando los Juegos eran, de facto, los mundiales de la época).

* Campeón del Mundo en 1930, coronando la gesta en nuestra propia tierra.

* Triple Campeón de América, confirmando una hegemonía continental sin fisuras.

EL PARALELO CON ESTE TIEMPO

Salto es una cantera inagotable. En el siglo XXI, nombres como los de Luis Suárez y Edinson Cavani han llevado el nombre del departamento a las cimas del profesionalismo europeo, batiendo récords de goleo y ganando títulos de primer nivel. Sin embargo, existe una distinción fundamental: la ruptura histórica.

Mientras que Suárez y Cavani son la evolución máxima del profesionalismo moderno, Andrade fue el fundador del prestigio. Sin los triunfos de aquella generación de 1920 y 1930, el «misticismo» uruguayo que hoy cobija a los futbolistas actuales, quizás no tendrían el mismo peso. Andrade no solo ganó; él ayudó a definir qué significa ser uruguayo en una cancha de fútbol.

EL VEREDICTO DE LA HISTORIA

Si se mide la «proyección» por el impacto en el tiempo y la capacidad de transformar un deporte, Andrade se mantiene en una cúspide solitaria. Fue el primer jugador de color en alcanzar el estatus de ídolo mundial, rompiendo barreras sociales y raciales con la elegancia de su juego.

Ciertamente, el fútbol de hoy es más atlético y comercial, pero la gloria de Andrade posee una pureza fundacional. Sus tres Copas América y su triple corona mundialista (sumando JJ.OO. y 1930) componen un currículum que no solo es superior en cantidad, sino en simbolismo.

En definitiva, aunque Salto siga pariendo embajadores de lujo que brillan en las redes de todo el mundo, José Leandro Andrade sigue siendo el faro inicial. Es el estándar de oro, el hombre que demostró que desde los potreros del litoral se podía conquistar París, Montevideo y el resto de la eternidad. Un hijo del Barrio «La Cachimba». Aquí en Salto. A la vuelta de la esquina nomás.

En el trono más alto del fútbol mundial

Es el dato que termina por inclinar la balanza y elevar la figura de José Leandro Andrade a un estrato de leyenda que, hasta el día de hoy, ningún otro hijo de la tierra de Salto ha podido alcanzar. En el firmamento del fútbol salteño, donde brillan astros de una magnitud inconmensurable, Andrade es el único que posee la distinción máxima: la medalla de Campeón del Mundo de la FIFA.

Cuando el 30 de julio de 1930 el Estadio Centenario vibró con el pitazo final ante Argentina, Uruguay se coronó como el primer dueño de la Copa Jules Rimet. En ese plantel de titanes, el nombre de Andrade resaltaba no solo por su trayectoria previa en Europa, sino por su madurez y jerarquía.

Mientras que Salto ha exportado goleadores que han conquistado Champions League, Copas Américas y ligas de élite, ninguno ha logrado levantar el trofeo más preciado del planeta fútbol. Esa exclusividad le otorga a Andrade un aura de «único» que lo separa de cualquier comparación contemporánea.

La proyección de un deportista también se mide por la dificultad de repetir sus logros. Salto ha tenido la fortuna de ver nacer a delanteros que han hecho historia en el Barcelona o el Manchester United, pero la Copa del Mundo sigue siendo esa frontera esquiva, ese territorio sagrado donde solo José Leandro Andrade tiene las llaves de la ciudad. Es, en definitiva, el campeón eterno. El hombre que le dio a Salto la certeza de que un «naranjero» podía sentarse» en el trono más alto del fútbol mundial y mirar a todos desde la cima de la historia».

«Fue el termómetro emocional del campeón»

Un dato que agiganta la figura de José Leandro Andrade en la final ante Argentina en el Campeonato Mundial de 1930, fue su estado físico. Se dice que Andrade ya no contaba con la visión plena en uno de sus ojos (secuela de un golpe contra un poste en una cita olímpica anterior). Aun así, su ubicación en la cancha fue perfecta. En los minutos finales, cuando el nerviosismo acechaba y el Centenario era una caldera de ansiedad, la figura de Andrade transmitía una calma casi mística. Mientras otros despejaban con angustia, él dominaba la pelota con la suela, levantaba la cabeza y ordenaba el retroceso. Fue el termómetro emocional del campeón.

Es solo apelar a la lectura para entender que «al finalizar el encuentro, con el 4-2 sellado, la imagen de Andrade celebrando no era solo la de un atleta victorioso, sino la del primer hijo de Salto que ponía su firma en el acta fundacional de la FIFA como monarca absoluto». Su desempeño en esa final fue la síntesis de su carrera: potencia física puesta al servicio de una técnica exquisita. No solo ganó por ser más fuerte, ganó por ser más sabio. Esa es la lección que dejó el «Maravilla Negra» para todas las generaciones de deportistas que luego saldrían de las orillas del Río Uruguay.

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