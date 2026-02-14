La Fosa vive su último gran Nacional y proyecta una transformación histórica para el BMX en Salto

Nacional BMX en Salto clasifica a ODESUR 2026 y proyecta pista internacional para sumar fechas UCI rumbo al sueño olímpico 2027.

Este fin de semana 14 y 15 de febrero, las instalaciones de La Fosa BMX se convierten en el epicentro del ciclismo nacional, en un evento que combina presente competitivo y futuro institucional. Con el apoyo de la Intendencia de Salto y el compromiso permanente de dirigentes, colaboradores y allegados al club, el escenario luce completamente reacondicionado para recibir el Campeonato Nacional de BMX, una cita que marca un punto de inflexión para el deporte en la ciudad.

Durante las últimas jornadas se trabaja intensamente en el predio, realizando el recambio total de las maderas de la pista, tareas de pintura general y una puesta a punto integral de cada sector del circuito. El objetivo es claro: brindar un trazado seguro, dinámico y acorde a una competencia que reúne a los mejores exponentes del país. El esfuerzo colectivo vuelve a quedar en evidencia, demostrando que detrás de cada evento de magnitud existe una comunidad comprometida con el crecimiento del BMX.

El Campeonato Nacional que se disputa en Salto no es uno más dentro del calendario. Se trata de una instancia determinante, ya que los competidores que finalicen en el primer y segundo lugar de sus respectivas categorías logran la clasificación a los Juegos ODESUR 2026, que se desarrollan en septiembre en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Esto eleva el nivel de exigencia y coloca a La Fosa en el centro de la escena deportiva, siendo la pista que define quiénes representarán a Uruguay en uno de los eventos más importantes del continente.

La expectativa es grande. Riders de distintos puntos del país llegan a Salto con la ilusión de quedarse con el título y asegurar su lugar en la competencia internacional. El circuito, renovado y presentado en óptimas condiciones, ofrece el marco ideal para una definición que promete emociones fuertes, mangas intensas y un espectáculo de alto nivel técnico.

LLUBERAS CON LA MIRA EN EL MUNDIAL

Entre los nombres destacados aparece el del salteño Mateo Lluberas, quien compite ante su público en un momento clave de su carrera. Lluberas atraviesa una etapa de consolidación internacional y este Nacional forma parte de una planificación exigente que tiene proyección mundial. Correr en casa significa una motivación extra, pero también una responsabilidad, sabiendo que se trata de una competencia que puede marcar el rumbo de la temporada.

Una vez finalizada su participación en Salto, Mateo viaja a Córdoba, Argentina, donde realiza entrenamientos específicos con el objetivo de afinar detalles técnicos y físicos de cara al Campeonato Mundial que se disputa en Francia durante el mes de mayo. Posteriormente, en agosto, afronta otro desafío de enorme magnitud: el Mundial de Estados Unidos. Su calendario refleja el crecimiento del BMX salteño y uruguayo, que hoy cuenta con representantes compitiendo en las principales citas del mundo.

NADA SE PIERDE, TODO SE TRANSFORMA

Pero este fin de semana no solo se vive con intensidad deportiva. El Nacional funciona también como el evento despedida de La Fosa en su formato actual. Tras la competencia, comienza el proceso de desarme de la estructura vigente para dar paso a un proyecto ambicioso que busca transformar por completo este punto emblemático del deporte local.

La iniciativa contempla la construcción de una pista de cemento con medidas internacionales, pensada para convertirse en la más moderna del país. El proyecto apunta a elevar los estándares de infraestructura, alineándose con las exigencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y posicionando a Salto como una plaza capaz de recibir competencias de carácter regional y mundial. No se trata únicamente de una mejora estética o estructural, sino de una apuesta estratégica al desarrollo deportivo a largo plazo.

Una pista de cemento implica mayor durabilidad, menor mantenimiento y condiciones técnicas que permiten un entrenamiento más competitivo. Esto impacta directamente en la formación de nuevos talentos y en la preparación de los riders de alto rendimiento, generando un entorno acorde a las exigencias del BMX moderno.

En paralelo, las actuales rampas de madera no se pierden, sino que encuentran un nuevo destino. Son trasladadas al complejo Bernasconi, donde se proyecta la concreción de un espacio deportivo integral. Allí se trabaja con la mirada puesta en el desarrollo de una pista olímpica que permita ampliar la oferta y descentralizar la actividad, potenciando distintos puntos de la ciudad.

El año 2027 aparece en el horizonte como un momento clave dentro de esta planificación. La meta es concreta y ambiciosa: organizar entre cinco y seis fechas internacionales en Uruguay, generando competencias puntuables para el ranking UCI. De esta manera, los deportistas uruguayos pueden sumar puntos sin necesidad de salir permanentemente al exterior, fortaleciendo el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos.

Esta visión estratégica no solo beneficia a los atletas de élite, sino que también posiciona a Salto como un referente regional en materia de BMX. La posibilidad de recibir delegaciones extranjeras implica movimiento deportivo, turístico y social, consolidando a la ciudad como sede de eventos de primer nivel.

Así, mientras este fin de semana se disputan mangas decisivas y se definen clasificaciones a ODESUR, también se escribe el cierre de una etapa histórica. La Fosa, escenario de innumerables competencias y formadora de generaciones de riders, vive su última gran cita en su formato actual. La emoción se mezcla con la expectativa de lo que viene.

El Nacional no es solo una competencia: es un punto de partida. Marca el final de una estructura que deja huella y el inicio de un proyecto que apuesta a la evolución, a la modernización y al crecimiento sostenido del BMX en Salto y en el Uruguay. Entre presente y futuro, la ciudad late al ritmo de las bicicletas, celebrando su historia y proyectando nuevos desafíos internacionales.

