La fecha pasó para hoy, pero cambiando horarios: 17.30′ y 19.45′:El fútbol se «ahogó»

Sobre las 17 y 30′ de la víspera, desde la Liga Salteña de Fútbol se especificó respecto a la inevitable decisión de suspender la doble jornada pactada para ayer en la tarde-noche del Parque Ernesto Dickinson, partidos válidos por semifinales del Campeonato Salteño en la Divisional «A». Se aguardó «hasta donde se pudo». Se convertía en la hora límite para determinar una suspensión. A falta de una hora en adelante respecto a la fija, es el árbitro central quien debe resolver si las condiciones están dadas para jugar o no jugar. Eso quiso evitarse y se evitó. Es obvio haber supuesto ya a media mañana del sábado que iría a suponerse lo que finalmente se concretó de hecho. Todos los pronósticos habidos y por haber, apuntaban en esa dirección: lluvia sin tregua durante la tarde noche. Literalmente, todo se cumplió sin más trámite. Cancelar la fecha se asoció al sentido común, mucho más allá de la urgencia de afrontar los partidos, desde el momentos que las fechas-calendario asfixian y fin de año está ahí nomás, a la vuelta de la esquina.

JUGANDOSE HOY

Los dos partidos se jugarán hoy domingo, aunque hay que tener en cuenta la variación en los horarios. Más temprano, de acuerdo al anuncio oficial. A las 17.30′ el juego de Ferro Carril vs Gladiador, con el arbitraje de Marcelo Izaguirre. A las 19.45′, Nacional vs Ceibal en el juego de fondo, con Fernando López como árbitro central. -El hecho es que para hoy domingo se prevé la continuidad de este mismo tiempo reinante, con lluvias que no dejarán de abatirse sobre la ciudad. Por lo tanto, un manto de incertidumbre será real. Cabe recordar que para el martes 23 estaba pactado el primer partido. Es obvio que si se juega hoy el segundo juego semifinal, fútbol al margen para el martes. Y entonces, ¿qué plan sobre la mesa? Desde la dirigencia se plantea una base de pensamiento: «primero intentar jugar hoy y después ver». Lo que se ve es que si hoy no se pueden encarar los dos partidos, las complicaciones se acentúan. Mientras que lo de la víspera no tradujo otra consecuencia: la lluvia dominante y el fútbol que se «ahogó».

«No es fácil determinar que se juegue al costo que sea»

Entre 15 y 17 horas de ayer, el contrapunto de opiniones que no faltaron entre neutrales y representantes de los cuatro clubes protagonistas de la instancia de semifinales. Se dijo a EL PUEBLO, que llegó el momento «en que no estaba claro cómo salir de esta situación. Para colmo de males en ningún momento de la tarde paró la lluvia. No faltó quien dijera: hay que jugar como sea. Pero no es fácil determinar que se juegue al costo que sea. O al riesgo que sea». A su vez, tampoco se desdeña de un aspecto visceral: «jugar bajo estas condiciones es un gol en contra si el objetivo es recaudar. Venimos de 3.000 personas en la primera fecha. ¿Con una noche como la que podemos tener, cuántos? Aquí no solo se necesita jugar: se necesita recaudar»

Sin el fútbol Súper Sénior

Finalmente no se jugará la instancia programada hoy por la Liga de Fútbol Súper Sénior, en el marco de la primera fecha de la liguilla. A consecuencia de las copiosas lluvias caídas y la continuidad del mal tiempo prevista para la jornada de hoy, el Cuerpo de Neutrales encabezado por Nery Cardozo procedió a suspender el inicio que determinará al nuevo Campeón de la Liga. Es de las Ligas que aún tiene pendiente su definición de la actual temporada.

Cuando arde la Zona Este: Juventus-Ferro

-El fútbol de la Divisional «A» que fue postergado para hoy domingo, en la medida que surjan circunstancias climáticas a favor.

Pero el básquetbol que se juega hoy a las 21.15′ se carga de trascendencia, en la medida que Juventus y Ferro Carril afrontan el cuarto partido de la serie por zona semifinal de los play off. Es prevalencia de Juventus por 2-1, por lo que la franja está obligado a vencer. Salto Uruguay es el que espera. El escenario de Juventus en la Zona Este, será una caldera. La ardiente puesta a punto por los dos: seguir o no seguir.

