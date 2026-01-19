La Explanada de Casa de Gobierno recibirá la elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026

El evento será este sábado 24 de enero con entrada libre, desfile de 11 aspirantes y espectáculos en vivo.

La Explanada de Casa de Gobierno será el escenario de la Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026, que se realizará este sábado 24 de enero con entrada libre y gratuita, según informaron desde el propio Gobierno de Salto.

El coordinador de Comunicaciones y Eventos, Lic. Juan Carlos Ambrosoni, adelantó que la actividad “marcará el inicio oficial del Carnaval de Salto” y contará con un gran desfile en el que participarán 11 aspirantes a soberana del carnaval local.

El programa comenzará a las 20:30 horas con la actuación del conjunto artístico salteño Samba No Pé. Luego tendrá lugar el desfile de las candidatas, acompañado por la musicalización del DJ Mario Panissa, y el cierre estará a cargo de la banda Don César.

Desde la organización, Evangelina Lechini destacó el trabajo que se viene desarrollando en torno a las aspirantes, en el marco de un proceso de “preparación cuidado y profesional”. Señaló que en las últimas semanas se intensificaron los ensayos y la puesta en escena, con el objetivo de “nivelar la experiencia de las participantes, algunas de las cuales debutan en este tipo de desfiles”.

Las aspirantes recibieron clases de samba, candombe y pasarela dictadas por Yamila Portugués, Lourdes González y Sofía González, además de contar con una agenda de ensayos reforzada en los días previos al certamen.

Lechini también resaltó la inclusión de instancias formativas y de acompañamiento. Se realizaron charlas de autocuidado y aportes desde la psicología a cargo de Andrea Zunini, así como talleres de fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza dictados por Máximo San Martín, con el propósito de preparar integralmente a las participantes para su presentación ante el público.

El certamen es abierto a toda la comunidad, y desde la organización invitaron a los salteños y salteñas a ser parte de esta fiesta popular que dará inicio oficial al Carnaval de Salto 2026.

