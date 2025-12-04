La Escuela Departamental de Ballet presenta “Sueño de una Noche de Verano” en el Teatro Larrañaga

La Escuela Departamental de Ballet de Salto presentará el viernes 12 de diciembre, a las 20:00 horas, la obra “Sueño de una Noche de Verano”, inspirada en el clásico de William Shakespeare.
La función tendrá lugar en el Teatro Larrañaga, ofreciendo al público una propuesta artística de primer nivel interpretada por estudiantes y docentes de la institución, que compartirán sobre el escenario una versión en clave de danza de una de las comedias más emblemáticas del repertorio universal.
La puesta en escena busca acercar al público salteño el universo de Shakespeare a través de la combinación de danza, actuación y una cuidada producción escénica, donde se recrean atmósferas mágicas y lúdicas propias de la obra original.
Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Larrañaga a un costo de $ 350, hasta agotar la capacidad de la sala.