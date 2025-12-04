back to top
27.9 C
Salto
jueves, diciembre 4, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

La Escuela Departamental de Ballet de Salto pondrá en escena, el viernes 12 de diciembre a las 20 horas, una versión danzada del clásico de William Shakespeare en el Teatro Larrañaga.

La Escuela Departamental de Ballet presenta “Sueño de una Noche de Verano” en el Teatro Larrañaga

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
11
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

La Escuela Departamental de Ballet de Salto presentará el viernes 12 de diciembre, a las 20:00 horas, la obra “Sueño de una Noche de Verano”, inspirada en el clásico de William Shakespeare.

La función tendrá lugar en el Teatro Larrañaga, ofreciendo al público una propuesta artística de primer nivel interpretada por estudiantes y docentes de la institución, que compartirán sobre el escenario una versión en clave de danza de una de las comedias más emblemáticas del repertorio universal.

La puesta en escena busca acercar al público salteño el universo de Shakespeare a través de la combinación de danza, actuación y una cuidada producción escénica, donde se recrean atmósferas mágicas y lúdicas propias de la obra original.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Larrañaga a un costo de $ 350, hasta agotar la capacidad de la sala.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mipz
- espacio publicitario -Bloom