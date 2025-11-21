La elocuencia de ese volver

Ferro Carril 3 River Plate 0

Fue el 1 a 0 del primer tiempo, cuando lo derriban a Nahuel de León y desde la sanción de José Gabriel de los Santos primero, al remate con derecha de Natanel Tabárez para alcanzar el 1 a 0. Ya en ese primer tiempo, Ferro Carril acentuó tendencia superior. No tanta. Pero la suficiente. La actitud de Ferro Carril, menos expuesta a la duda. Y el contraste de River Plate, vacío de argumentos en dos direcciones claves: la construcción y la llegada.

Apelando a la bomba aérea, más aún en el segundo tiempo, y sobre todo porque a los 8′, de la habilitación perfecta a Tabárez para ganar posiciones central y resolver ante la duda misma de Martín Núñez. Porque no sólo fue Ferro el del desnivel en cuestiones capitales del juego, sino que fue desplomando la resistencia de los volantes primero y sobre todo el lateral derecho.

Por zurda, Nahuel de León dejó la huella, prevaleciendo por esa senda toda vez que se lo propuso. En la recta inicial, River Plate no fabricó un solo arribo de ataque. Quedó a mitad de camino. Y en la medida que Ferro reportó celeridad para recuperar la pelota, la progresión surgió a la medida de lo pretendido.

Ese segundo gol de Natanel le impactó demasiado a River. En el corazón y en el plan finalmente disuelto. Hasta que en los 28′, el turno de Diego González para surcar por la banda derecha, mandar el envío y la aparición de Nahuel Machado, metiendo el frentazo del 3 a 0.

Las manos blandas de Martín Núñez, la verdad sea dicha, jugaron a favor de Nahuel. Las variantes que propuso Julio Santín, más allá de las heridas estructurales, la búsqueda de reacción que no llegó. La no influencia de los puntas. El tránsito repetido de los volantes. La noche amargamente esquiva del River de vana respuesta. Lejos del River de la ilusión y cercano a la mueca de la decepción.

No le es fácil el futuro. Para nada. Ferro sacó ventaja en puntos y goles. River Plate debiera redoblar. Pero la interrogante es cómo y a partir de qué razones. Ferro Carril se fue convencido que esta versión valió la pena. Que es una manera de ir volviendo. Al fin de cuentas, la elocuencia de ese volver.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📌 Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de ida, válido por Cuartos de Final. Sistema play off.

Campeonato Salteño de la Divisional «A».

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (MUY BIEN).

Asistentes: Nicolás Castaño – Didier Cuello.

FERRO CARRIL (3)

Leonardo Fagúndez; Diego González, Lautaro Fernández, Joaquín de León, Nahuel de León; Ezequiel Martínez, Franco Silva, Nahuel Machado, Fabio Andrés Rondán; Natanel Tabárez, Jorgeluis Vera.

Director Técnico: Paulo Emilio Silva.

Ayudantes Técnicos: Luis Avellanal – Nicolás Ferreira.

Relevos: Guzmán Aranda, Juan Viera, Agustín Echagüe, Mateo Ruiz Díaz, Brian Pertusatti, Elbio Blanco Grieves, Dalton Bueno.

RIVER PLATE (0)

Martín Núñez, Facundo Falcón, Martín Tadeo, Oscar Bassadone, Darwin Marchetti; Edgard Sequeira; Thiago Gallero, Agustín Acevedo, José González; Matías Vidiella, Thiago Rodríguez.

Director Técnico: Julio Santín.

Ayudante Técnico: Pablo Morelli.

Relevos: Thiago Silva, Antonhy Chiappini, Nahuel González, Benjamín Arduino, Maximiliano Mendietta, Rafael Pereyra, Juan Píriz.

EXPULSADO: 42′ del segundo tiempo, Antonhy Chiappini (RP).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Nahuel de León.

EL MEJOR DE RIVER PLATE: Agustín Acevedo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5msj