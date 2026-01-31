La distracción como elemento de riesgo

Las distracciones cognitivas al conducir —estrés, teléfono, fatiga o ensoñaciones— reducen la reacción y la percepción, elevando el riesgo de siniestros viales evitables.

COGNITIVA – COGNITIVO. Se refiere a aquellas funciones mentales relacionadas con el procesamiento de la información

Visión general cognitiva

Las distracciones cognitivas ocurren cuando la mente del conductor se desvía de la tarea de manejar, incluso manteniendo manos en el volante y vista al frente. Ejemplos: incluyen soñar despierto, conversaciones intensas (telefónicas o con pasajeros), estrés emocional o fatiga, lo que reduce el tiempo de reacción y la percepción del entorno. Son peligrosas porque, aunque el conductor mire la vía, no procesa los peligros.

Principales Distracciones Cognitivas al Conducir:

Uso del Teléfono: Hablar por teléfono, incluso con manos libres, es una de las mayores distracciones cognitivas, ya que puede hacer que el conductor se pierda hasta el 50% de lo que ve.

Pensamientos y Ensoñaciones: Perderse en los propios pensamientos, repasar conversaciones o soñar despierto.

Conversaciones con Pasajeros: Charlas intensas, profundas o emocionales con los pasajeros, especialmente si el conductor se gira o se involucra emocionalmente.

Estrés y Emociones: Conducir bajo la influencia de ira, enojo o ansiedad, lo que desvía la atención hacia el problema emocional en lugar de la vía.

Fatiga o Somnolencia: La falta de descanso reduce la capacidad mental para procesar información vial.

Hipnosis de la Carretera: Entrar en un estado de «piloto automático» durante viajes largos y monótonos.

Escuchar contenido inmersivo: Audiolibros, podcasts o música a volumen muy alto pueden absorber la atención cognitiva.

Audiolibros, podcasts o música a volumen muy alto pueden absorber la atención cognitiva. RIESGOS Y EFECTOS

Las distracciones cognitivas reducen la capacidad del cerebro para tomar decisiones y reaccionar ante imprevistos, aumentando el riesgo de colisiones traseras, salidas de carril y accidentes en intersecciones.

¿Cuál es un ejemplo de conducción con distracción cognitiva?

Cinco ejemplos de conducción distraída incluyen:

Enviar mensajes de texto

Comer mientras se conduce

Ajustar la radio

Hablar con los pasajeros

Usar GPS o aplicaciones de navegación.

¿Cuáles son las tres categorías principales de distracciones en la conducción?

La conducción distraída se divide en tres categorías principales: visual, manual cognitiva.

Distracción Visual

Lo que no veo no puedo predecirlo, la VISION es fundamental para conducir un vehiculo , muchas veces cruzamos a ciegas o suponiendo que no existe ningún peligro, nos pasa en la ciudad , nos pasa en la ruta ,muchos conductores depositan la vida de ellos en manos de otros cuando en la ruta el auto que nos precede nos indica que podemos pasar , un error muy frecuente no recomendable si no veo no adelanto. Tengamos en cuenta que muchas veces vemos sobre todo motociclistas que cruzan con la luz roja a ciertas horas de la noche ( muchas veces durante el día) y lo que hacen sabiendo que no pueden cruzar es entre parar para cruzar peligrosamente , este acto sumamente peligroso hace que el conductor aunque baje la velocidad pierda visión y sumado a que el que viene por la transversal tiene paso , una practica común y suicida,.- Una máxima en seguridad vial SI NO VEO NO PASO , NO CIRCULO , SI HAY NIEBLA ME ESTACIONO LEJOS AL COSTADO DE LA RUTA , SI LA VISION ES BAJA , APARTE DE BAJAR LA VELOCIDAD EVITO CONDUCIR.-

Distracción Manual: Ocurre al retirar una o ambas manos del volante para realizar acciones como comer, beber, ajustar la radio o manipular objetos. Tengamos en cuenta que quitar la visión de la ruta o calle a cierta velocidad para cambiar la radio, buscar algo de tomar , mirar el celular nos hace conducir ciego muchos metros , en ese tiempo puede pasar cualquier cosa y tener un accidente, eso ocurre frecuentemente, me distraigo , recorro metros ciego y todo puede pasar.-

Distracción Cognitiva: Ocurre cuando la mente no está enfocada en la conducción, lo que puede ser provocado por conversaciones (incluso manos libres), estrés o ensoñaciones.

El envío de mensajes de texto se considera una de las distracciones más peligrosas porque combina los tres tipos a la vez: visual, manual y cognitiva. Esta especie de ceguera por inatención es provocada por mi estado mental, por mis pensamientos , por mis sentimientos, la ira es uno de ellos , la ansiedad, el apuro por el problema que tengo que solucionar, hasta el aburrimiento me puede generar una distracción que me lleve a no prestan atención y eso me hace conducir ciego.

Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo y mente tienen memoria y conducir se basa en nuestra memoria muscular y mental, pero si nuestra mente esta en otro lado no estoy prestando la suficiente atención a lo que hago ni tengo la capacidad de prevenir.- Uno de los aspectos mas relevantes sucede en las hors pico donde mi mente esta en que necesito llegar del punto A al punto B lo antes posible y eso me genera una ansiedad muy peligrosa que muchas veces ( lo vemos a diario ) nos lleva a saltarnos las leyes y normas de transito y a no prestar atención.-

SIEMPRE ME PREGUNTO PORQUE LAS MOTOS A CUALQUIER HORA PASAN EN ROJO SI EN LA TRANSVERSAL NO VIENE NADIE, NO TIENEN CAPACIDAD DE ESPERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ¿

En la noche esta falla cognitiva , este pensamiento errado , esta falta de educación y cultura nos lleva a ser transgresores, a no respetar y eso nos hace ver accidentes que no tienen sentido, que los estudias y no hace falta ni ver una cámara ya te das cuenta que alguien no cumplió la norma, que se distrajo , que no midió el riesgo, entre mil variables mas , no fue un algo aleatorio donde alguien cumpliendo la norma se equivoco o no vio, es alguien que a sabiendas la rompió y provoco un daño o una lesión a otro.

Ya que estamos hablando de lo cognitivo hoy les propongo un ejercicio muy fácil de hacer:

Párense en cualquier esquina del centro de la ciudad de Salto con un pequeño conocimiento de la norma de transito y los artículos que la componen, preferentemente en una intersección que este regulada por un cartel de PARE y CEDA EL PASO , párese como un simple espectador , puede ser una esquina regulada por semáforos y empiece a contabilizar cuantos conductores tanto de autos como de motos tienen las luces encendidas diurnas como marca la ley, cuantos llevan el cinto puesto , cuantos tienen el casco que esta habilitado , cuantas motos tienen espejo como dice la norma y cuantas de ellas les funcionan las luces y las tienen encendidas. Después que contabilice vea cuantos cumplieron con la norma y se detuvieron completamente en el cartel del PARE cuantos cedieron el paso al que venia por la transversal y doblaba, cuantos esperaron la luz verde para pasar, cuantos esperaron la totalidad del tiempo la luz de semáforo habilitante, cuantos llevaban un pasajero de mas en la moto. Ni hablar de menores.

El propósito de este articulo y de los otros que frecuentemente escribo es solamente para contribuir y quizás poder dar alguna herramienta a los conductores de nuestra ciudad que se por muchos que hablo que se sienten desbordados porque no tienen idea como va a reaccionar el otro , el que comparte la via con el , le tienen terror a las motos , no saben nunca cual es su comportamiento, hay conductores de salto que evitan los barrios, si tienen que ir a un barrio especifico buscan una ruta alternativa donde no tengan que pasar por el centro del bario porque saben que es tierra de nadie ,no se cumplen las normas básicas y los conductores hacen lo que les parece conveniente.-

Llama mucho la atención como pudieron olvidarse tan rápidamente de cuando obtuvieron la libreta, cuando se supone que estudiaron la norma y contestaron las 30 preguntas como se olvidaron tan fácilmente de cómo funcionan las normas y las leyes. Vemos errores que son de personas sin el mas mínimo conocimiento y lo peor es que discuten cuestiones de la norma básicas que solamente utilizando el sentido común ya da la respuesta. Presencie un choque por aproximación ( de atrás ) y el chocador insultaba al que fue chocado , digno de una película de humor.-

Para finalizar, tenemos que tirar todas las fichas del tablero y empezar de nuevo, llevar el sistema educativo a los principios de las escuelas, liceos , facultados , sociedades civiles, cooperativas, etc. No tenemos las básicas, no tenemos conciencia social y sin duda debemos educar en VALORES esos que hacen que las sociedades puedan vivir en armonía.- Los VALORES son un conjunto de ideas que siempre transmitimos, no hay forma de evitarlos, viajemos y veremos cuales son los valores que rigen en cada cultura, en nuestra cultura del transito carecemos de ellos sin duda.-

SI QUERÉS SABER CÓMO ES UNA SOCIEDAD,

MIRÁ CÓMO CONDUCE

