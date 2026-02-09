La de Huracán en el pecho: ¡Marcio a los 46!

Unos cuantos años atrás, cuando Ferro Carril pensó en él, gestionó su pase y se vino a Salto junto a Rodrigo «Lalo» Robaina. Los dos fueron campeones con la franja en tiempos de Ramón Rivas en la Dirección Técnica. Nacido en Uruguayana, MARCIO BACKES se aquerenció por estos lares. Se quedó a vivir en Salto. Pasó por varios equipos de la Liga Salteña y también con tiempos en el Fútbol Sala. Su calidad de gambeta, especial para un campo de juego de dimensiones estrechas. Lo cierto es que en este 2026, Marcio retorna al fútbol de la Liga Salteña. Ya es uno más en Huracán, Al decir del presidente y Director Técnico en la edición pasada de la «C», Marcelo Guarino, «lo queremos bien de punta. En esa función, ojalá trascienda como queremos y necesitamos». Huracán fue digno y saliente en el 2025 y fue protagonista hasta las fechas finales. La vara quedó alta y pretende no sentirse menos. Y con la suma de Marcio Backes también, ahora a sus 46 años.

Sub 18: Si avalan denuncia agraria, avanza junto a Bella Unión

«Liga Agraria le va a reclamar los puntos a Guichón en Sub 18. Si los gana clasifica junto a Bella Unión en la Serie B» -La información es esa. Está planteada en esos términos y apunta la denuncia de un jugador de Guichón que habría disputado el partido del sábado, en forma antirreglamentaria. Si los agrarios prosperan en denuncia, avanzarán a la instancia siguiente junto a Bella Unión. Por ahora y al cabo de las seis fechas jugadas, esta es la realidad de los números.

Cerro Largo ganó 1-0 y con un salteño jugando también

Cerro Largo, torazo en rodeo ajeno. Ajustada, pero merecida victoria en Las Piedras, que le permitió arrancar con una amplia sonrisa la temporada. Primera etapa de ida y vuelta con ventaja del arachán. Fue pareja, táctica, de intenso ritmo y de permanentes llegadas sobre los arcos. La visita aprovechó su mejor momento y con el cabezazo medido de Tiziano Correa, marcó la diferencia en el tanteador. Complemento intenso, con la visita agrupándose en su campo, sin otorgarle ningún tipo de espacios al pedrense, que siguió insistiendo en ataque, pero ya sin la suficiente claridad para generar acciones de real peligro. En el segundo tiempo, un salteño para ser uno más en Cerro Largo: MAXIMILIANO AÑASCO. Para Juventud la segunda derrota en menos de una semana. Primero por Copa Libertadores y ahora por el Apertura. Sin goles en 180 minutos de fútbol. Habrá que aguardar hasta que punto lo sostienen al DT argentino, Sebastián Méndez.

Bien por Mauro: 2-0

Getafe derrotó 2 a 0 al Alavés como visitante, jugando por la vigésimo tercera fecha de la Liga Española y se ubicó décimo primero con 26 puntos. Tras un primer tiempo cerrado, Luis Vásquez abrió el marcador a los 53 minutos. Pero el destaque lo tuvo en el minuto 71, cuando el salteño MAURO ARAMBARRI selló la victoria mediante la ejecución de un tiro desde el punto penal. El sanducero MARTÍN SATRIANO también jugó de arranque en el Getafe y salió sobre el cierre del partido.

Ciclismo: Este podio ahora y las Rutas después

Leonel Rodríguez: ¡El ciclista uruguayo se corona Campeón nacional 2026 de Ruta

Leonel Rodríguez es una figura destacada en el ciclismo uruguayo, conocido por ser un excelente velocista y un competidor formidable.Un podio de Lujo que completaron Roderyck Asconeguy y Thomas Silva. Mientras la semana será de palpitaciones, desde el momento que se viene la nueva edición de Rutas de América, con un equipo salteño para ser uno más: Libertad.



EN EL PODIO

Leonel Rodriguez – Boca Cufre

Roderyck Asconeguy – Dolores Cycles Club

Thomas Silva – Astana Qazaqstan

