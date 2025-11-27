La Copa que ganó River Plate en Sub 15; Un «profe» en el corazón….

Se llaman Valentín, Nicolás y Joaquina. Son los hijos de FRANCISCO CARVALLO. El «Pancho» fue apasionado del deporte, en el básquetbol y en el fútbol. Cuando se tituló como Profesor de Educación Física, su nombre comenzó a alcanzar resonancia. Los aptos, después de todo, es natural que se sumen a ese séquito de privilegio. En clubes de la Liga Salteña de Fútbol, en el Consejo Único Juvenil, en la Liga Salteña de Básquetbol, la misión contemplada: instauró su estilo. A nadie le fue ajeno esa tendencia del «Pancho» a la búsqueda de la evolución, en el área que fuese, en el tiempo que fuese. Su fallecimiento a temprana edad, lejos de implicar el olvido colectivo, plantea esta dirección contraria: la del rescate. Por eso en el Consejo Único Juvenil, la generosa idea: que una de las copas en juego, llevara su nombre. Y la ganó River Plate, luego de la imposición ante Ferro Carril por la mínima expresión. ¡El destino tendió la mano, porque el «Profe» se sumó a River para ejercitar su profesión! En la entrega de la copa al campeón, Valentín, Nicolás y Joaquina. En la entrega de la copa al campeón, la reflexión en voz alta, del presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognoni. En la entrega de la copa al campeón, el «Profe» fue uno más en el corazón de cada uno de los adolescentes de River. En el lenguaje del fútbol, no solo cabe la palabra pelota. El sentimiento suele sumarse. A veces fluye libre y humano. Para irse quedando….para siempre.

Súper Sénior: Con la novena de la 2ª

Pató la Liga de Fútbol Súper Sénior, la novena fecha de la segunda, con el puntero Unión Don Atilio retornando a la acción, después de haber representado a Salto en la Copa del Interior. En las tres divisionales, es el fútbol que se viene, encuadrado en esta programación.

Los 50 puntos de un líder

No todos los equipos suman 20 partidos en la Divisional «A», pero en la zona de vanguardia la ventaja de Unión Don Atilio es bien notoria, con 9 unidades de ventaja sobre La Cafetera, mientras que La República establece la tercera colocación. Todo el gol a la cuenta del puntero exclusivo, pero además es quien suma el menor número de goles en contra. Solo hay que recalar en esta tabla general.

Ceibal, el de la respuesta

En la Divisional «B» de la Liga Súper Sénior, la punta a manos de Ceibal con cinco puntos de ventaja sobre Vaimaca y 15 en relación a Parque Solari y Treinta y Tres.

Mientras San Isidro es el único que permanece sin sumar puntos, con más de 100 goles en contra. Un aspecto a tener en cuenta: Vaimaca es el que menos derrotas verifica y Peñarol el de más empates con un total de 5. Vale la pena recalar en la tabla de la divisional «B»

