“La Coalicion Republicana” una lectura imprescindible

El libro de Francisco Faigh “LA COALICION REPUBLICANA”, en un aporte informado y una reflexión para ayudar a reflexionar al lector, sobre el desafío que la evolución electoral del país, plantea a los partidos fundacionales.

Lo más interesante de la propuesta de asumir una estructura electoral de coalición de los partidos republicanos y de fuerte convicción y tradición liberal y democrática, es que el ciudadano de “a pie” la reclama con entusiasmo desde hace tiempo, mientras la dirigencia de los partidos que deben integrarla, tiene una reticencia lindera al rechazo, con argumentos emocionales y reivindicaciones históricas que el paso del tiempo ha deslavado.

El libro cuenta con dos presentaciones “presidenciales”, Julio M. Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, ambas de indudable interés; más entusiasta Sanguinetti, más moderado, pero igualmente propicio Lacalle Herrera, y un breve prólogo del autor que define el “que”, “como” y “para qué” de la “Coalición Republicana”

El libro está dividido en cuatro capítulos y en ellos se van aplicando sucesivas “Lupas”, que son análisis documentados de realidades que están “debajo” de una “realidad” elaborada por una prédica mentirosa que ha utilizado la intelectualidad de la izquierda académica como sistema de propaganda encubierta.

Es así que la “PRIMERA LUPA” lleva por subtítulo “La Mala Fe de Rodrigo”; si, el mismo Rodrigo Arim que mentía sobre los títulos que no tenía como vice Rector y luego Rector de la Universidad de la República, sobre el estado de su vivienda de veraneo como astuto evasor de impuestos, ahora a cargo de la OPP y que es denunciado por cuatro grandes mentiras, negando la existencia de estadísticas sobre la pobreza, hasta la llegada del Frente Amplio al Poder…

Lo interesante, es que el mismo Arim, en trabajos estadísticos para el INE, presenta un cuadro en el que la pobreza pasa del 46,2% en 1986 a 17,2% en 1996, y baja hasta el 15,3% en 1999, cuando Arim vuelve a mentir sobre el tema, dejando demostrado que, en ese período, los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales, tuvieron una orientación consistente destinada a abatir exitosamente la pobreza, estadísticamente documentada.

El libro sigue con temas como LA BATALLA CULTURA, el proceso de captación de dirigentes blancos y colorados marginales por parte de los sectores moderados de la Coalición de las Izquierdas, y el proceso sistemático y progresivo del introducir mecanismo “AMIGO ENEMIGO” en la visión del escenario político, que fue construida durante décadas por distintos autores.

Hay un excelente análisis de los procesos electorales del pasado siglo, y las diferentes orientaciones ideológicas de los gobiernos surgidos de ellos, que exceden el espacio de esta reseña, pero que esclarecen el escenario donde fueron surgiendo las realidades políticas que ahora llevan a la encrucijada de asumir un nuevo formato electoral, (Coalición de las Izquierdas Vs. Coalición Republicana), o resignarse a jugar “con la cancha en subida” y esperar un milagro.

El índice adelanta lo atractivo que es este trabajo de sociología, política, reflexión institucional y análisis de mecanismos electorales:

La Coalición Republicana, ¿es un instrumento para ganar? Reglas de Juego que cambaron todo. La no acumulación por sub-lema a diputados. ¿A quién favoreció el nuevo sistema? La Coalición Republicana ¿sirve para enfrentar a un Frente Amplio, fuerte en el mundo urbano traduciendo así la hegemonía cultural de la Izquierda?

La lectura del libro de Francisco Faigh es especialmente recomendable para todos los ciudadanos comprometidos con la vigencia del sistema republicano democrático. Ni que decir de los dirigentes políticos, que debieran hacer el esfuerzo de mirar el futuro con responsabilidad, dejando de lado las mezquindades que, en 2024, (gracias a la Ley D’Hondt), regalaron dos senadores y la mayoría al Frente Amplio, y que en 2025 “regalaron” dos Intendencias.

