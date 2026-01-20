La «B» con tres fechas entre semana

El presidente de la Liga y el factor cancha: «hay que tener autocrítica»

Integrante de la Comisión de Field, además de su condición de vicepresidente, Miguel Rognoni, apuntó directo ayer en la reunión desarrollada en la Liga Salteña de Fútbol. Ocurre que el fútbol irá llegando de a poco, por ejemplo a partir del Consejo Único Juvenil y la Divisional «B». «Es poco lo que les está pidiendo», desde el apunte de Miguel, con respecto a carencias que algunos escenarios simplemente prolongan. Se sabe en tanto que la altura de los muros, es una complicación que no tiene remedio. El hecho es que el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, volvió a plantear un fin en sí mismo, «porque cuando se habla de canchas, hay que tener autocrítica». Es cosa real que en algunos casos específicos, clubes que no pretenden ni remotamente que sus equipos sean locales en los escenarios de los cuales son propietarios, surgiendo el Dickinson como opción cantada. De hecho, Ceibal, Salto Nuevo y Gladiador, no han dejado de clamar (poco menos) para que se les fije partidos en el Dickinson. No son los únicos.

EN LA HORA DE LA «B»

La Divisional «B» tiene pactado el inicio de su Campeonato Oficial, para el domingo 8 de marzo. Jugará tres fechas entre semana, para posibilitar que no se superponga en lo posible con el fútbol de la Divisional «A». Si la «B» termina en tiempo y forma, los jugadores que solicitarán pases en préstamos, podrán adelantar sus retornos a sus equipos de origen.

- espacio publicitario -

Igualmente en el encuentro de la víspera, se expuso lo relativo a la TV local, cuyo contrato con la Liga Salteña de Fútbol venció el pasado 31 de diciembre. Surgirá en breve un pliego de condiciones, a los efectos de dar apertura a la licitación.

Para que Bruno vuelva a jugar

Se llama Bruno. Juega en Universitario. Tiene solo 16 años. Y el hecho es uno: la compleja lesión que padeció, lo marginó de la actividad. Pero también una razón es la convocante: debe ser sometido a una intervención quirúrgica a todas luces costosa.

Por lo tanto, frente a situaciones como estas, la solidaridad es lo que cuenta para que vuelva a ser uno más en Universitario. En la cancha y con su ilusión vigente. Desde EL PUEBLO, solo queda asociarnos fraternalmente al objetivo en cuestión.

Convirtió un penal y atajó otro; Santiago: ¡salteño y ganador!

Universidad de Concepción de Chile derrotó 4:2 en los penales a Central Español, luego de un trámite que tuvo diferentes momentos para cada uno y que terminó 0:0 en los 90 minutos reglamentarios. Jugaron en el Estadio Luis Franzini, por la Serie Río de La Plata. En los primeros 30 minutos, el partido fue entrecortado y friccionado. No aparecieron los espacios ni tampoco el juego fluido. La pelota transitó a ritmo lento, sobre todo, en mitad de cancha y todo se volvió anunciado. En los penales, los chilenos tuvieron mejor jerarquía y suerte que los palermitanos con el arquero uruguayo Santiago Silva transformándose figura de su equipo, convirtiendo un penal y atajando otro.

Definición por penales: Moisés González de UC (gol); Ignacio Gonella de CE (atajó Silva); Cristofher Mesías de UC (gol); Franco Muñoz de CE (gol); Antonio Díaz de UC (gol); Matías Kusmanis de CE (gol); Santiago Silva de UC (gol); Mateo Cantera de CE (desviado).

Avanza Peñarol: 1-0

Peñarol y Racing Club de Montevideo cerraron los Cuartos de Final de la Copa de la Liga de AUF en el Parque Alfredo Víctor Viera. El único gol lo anotó Brandon Álvarez a los 18 minutos del primer tiempo. Los aurinegros con destino a la semifinal, para enfrentar a Boston River, jugándose el viernes próximo en escenario a definir, desde las 20.30′. En la restante llave, el turno de Nacional y Progreso pactado para el jueves a la hora 21 en el estadio Centenario.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rtj0