Juventus y Salto Uruguay en la segunda pulseada por las finales del básquetbol

La copa del querer

Las dos tomas gráficas remitidas a EL PUEBLO, por parte del presidente de la Liga Salteña de Básquetbol, Ricardo Urroz Mendizabal. Ahí está: es la copa del querer. La que figura en el objetivo de Juventus y Salto Uruguay. La que está en juego. Y lo de esta noche, claramente, será una noche magnética. Bien especial. Habrá dos boleterías. La hinchada de Juventus entra por la cancha de fútbol 5 y se retira por la misma. La hinchada de Salto Uruguay entra por la escalera principal, el local Juventus deberá esperar que el visitante se retire para luego salir. Para tener en cuenta: se llevará el equipo de aire acondicionado y la turbina, desde el momento que el pronóstico de lluvia se plantea y la humedad complica.

Más allá del aspecto deportivo, a esto hay que tener en cuenta. Se trata del protocolo que regirá esta noche en el Gimnasio del Club Atlético Universitario, cuando se enfrenten Juventus y Salto Uruguay, encarando el segundo partido final de la serie de play off al mejor de cinco, para determinar quién de los dos es el nuevo Campeón Salteño. Resigando la corona Ferro Carril tras ser vencido por Juventus, es inevitable que un nuevo nombre aflorará. En el primer juego desarrollado en cancha albiceleste, Juventus no se expuso a la duda y con un tercer cuarto IMPLACABLE, sembró el desnivel. Cuando Salto Uruguay se volvió fugaz amenaza en el último cuarto, el equipo de Luis Cuelho ejerció maduro y táctico control general de situación para quedarse con la primera estocada. Hoy Juventus apuesta a consolidarse como pretendiente, mientras Salto Uruguay tendrá que reconocer que una segunda derrota, le puede cortar las alas de futuro. En buen romance: está obligado. El partido se iniciará a las 21.15′ hs en el Gimnasio de la «U». Igualmente la terna de árbitros está definida: Andrés Laulhe ( Montevideo ); Julián Rodríguez y Franco Sarli (Liga Salteña de Básquetbol).

«Es absurdo que Salto Uruguay fuese a practicar donde no debió hacerlo»

El Atlético Juventus practicó en dos ocasiones en el Gimnasio del Club Atlético Universitario, teniendo en cuenta que en el escenario de los rojos será local. En Juventus no se archiva en el pasado «el hecho que nos hayan quitado la posibilidad de ser locales en nuestra cancha. Juventus cumplió con las disposiciones, con las exigencias: tener un escenario cerrado. Ese es el aspecto fundamental. No se habla de capacidad locativa. No atendieron nuestro reclamo. Pero determinadas injusticias nos están volviendo fuertes y en el primer partido eso quedó demostrado». De última en Juventus, se planteó como sorpresa lo sucedido en las últimas horas, desde el momento que el plantel de Salto Uruguay practicó en el gimnasio de Universitario, que en buen romance «ES DONDE SEREMOS LOCALES». En la entidad de la Zona Este el razonamiento suena a esencial, «¿o es que nosotros podríamos llegar a practicar en una cancha donde Salto Uruguay fuese local?» Desde Juventus no han faltado cuestionamientos a lo actuado por Salto Uruguay, «a quien se le permitió lo que no debió permitirse, porque claramente es una actitud anti deportiva. El gimnasio de Universitario pasa a convertirse «en la cancha nuestra» para ser locales y a esa cancha nuestra va el rival y práctica. Es absurdo que Salto Uruguay fuese a practicar donde no debió hacerlo

«Sumas de «A», «B», «C»: entre las tres divisionales, casi 20.000 entradas más

La Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol tiene pactado iniciar su campeonato a nivel de Primera División el domingo 8 de marzo, mientras que en el caso de la «A» es uno de los aspectos que resta por definirse. Todo apunta a los primeros días de agosto, aunque no es descartable que pueda disponerse el arranque para la segunda quincena de julio. No antes.

Ocurre que en la Liga Salteña de Fútbol, afloró sin más trámite lo sucedido entre el 2024 y el 2025 en materia de venta de entradas. En este caso, el paralelismo surge y desde EL PUEBLO, solo se trata de recalar en los números. De sumarse las tres divisionales «A», «B» y «C», casi 20.000 entradas más en relación al 2024.

Entre la «A» y la «B», 18 mil entradas. Más allá de conceptos que pueden manejarse y enfoques en dirección opuesta, de lo que no hay dudas es que el incremento de un año a otro se ha producido, con la «A» rematando la temporada y esa final de Ferro Carril y Nacional, con 3.200 entradas vendidas y casi 800 mil pesos de recaudación. Atendiendo a la realidad de los números, a los neutrales por ejemplo no les falta certeza: que la «A» afronte su campeonato a partir de agosto, es capaz de generar repercusiones en esta dirección. En tanto no faltará evaluación con respecto al sistema de disputa que se aplicó, con el sistema de play off como aliado de motivaciones para los primeros ocho equipos al cabo de la segunda rueda. Llegará el momento de la definición: variarlo, modificarlo….o cambiarlo.

