Juventus vs Salto Uruguay: 21.15 hs en gimnasio rojo

Hoy será la tercera en este básquet de la herida abierta

Finalmente llegó este martes 10 de febrero, para que Atlético Juventus y Salto Uruguay se enfrenten desde las 21.15′ en el Gimnasio de Universitario, tercer partido en el marco de los play off, para resolver quién de los dos será el Campeón Salteño de la temporada 2025-2026. Más allá de todo la previa en torno al juego de hoy, se hace inviable postergar de un soplido todo lo que se generara en los últimos días, cuando se determinó la anulación del tercer partido, que concluyera con victoria de Salto Uruguay. El reclamo de Juventus por presuntas irregularidades en uno de los dos tableros y finalmente la decisión de dejar sin efecto ese partido. Por lo tanto hay que hablar en el conteo, de un 1 a 1 transitorio. Juventus se impuso en el primer juego y Salto Uruguay en el segundo. El viernes próximo se disputará el cuarto partido y en caso de ser necesario el quinto, rumbo al martes 17 de febrero. Con la herida abierta (inevitablemente es así), Juventus y Salto Uruguay se vuelven a ver las caras. Resta saber si Salto Uruguay decide jugar el partido bajo protesta o no, mientras que estaría apuntando a determinados reclamos en el propio seno de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Por lo demás, la duda es convocante: con qué nivel responde cada equipo, después del obligado paréntesis. Mientras una segunda duda gana espacios: ¿qué clima en la tribuna, después de todo lo que pasó?.

Son los que pueden llegar

Peñarol aún no se baja del mercado y pretende reforzarse con, al menos, dos jugadores más. Uno de ellos es un extremo, donde el club aún baraja opciones mientras se mantiene a la expectativa por una posible llegada de Nicolás Vallejo, que se sumaría a las incorporaciones de Gastón Togni y Luis Angulo. Pero otro puesto que al que Aguirre busca sumarle un nuevo jugador es a la mitad de la cancha, concretamente, un volante mixto, con ida y vuelta de área a área. Para dicha posición, el entrenador ya tiene el nombre designado en su lista de deseos y Peñarol trabaja para incorporarlo: se trata de Nicolás Fernández. El volante uruguayo de 27 años —surgido en Fénix y con pasaje por Atenas de San Carlos— se encuentra en filas de Godoy Cruz, equipo que descendió a la segunda categoría del fútbol argentino, y es un jugador que Aguirre anhela dirigir en su equipo hace varios años. En las instancias anteriores, su llegada no se dio, pero esta vez, existe una posibilidad. Sin embargo, no es tarea sencilla.

Gigliotti, el que no juega más…

El fútbol despide a Emmanuel Gigliotti, el “Puma”, uno de los últimos grandes 9 de área del fútbol argentino. Goleador en cada club donde jugó, campeón de la Sudamericana 2017 con Independiente, dejó su marca a fuerza de potencia, carácter y goles importantes. Hoy se retira un delantero clásico, de esos que viven del gol… y que siempre serán recordados por los hinchas. En mayo de este año cumplirá 39 años. Cabe recordar que durante dos temporadas, 2022 y 2023, jugó en Nacional de Montevideo.

- espacio publicitario -

La estadística que golpea a San Lorenzo

Tras la caída en el clásico frente a Huracán en Parque Patricios, volvió a quedar expuesta una estadística que golpea fuerte en Boedo: San Lorenzo apenas ganó uno de sus últimos 22 clásicos disputados desde 2023 hasta la actualidad. Un número que refleja las dificultades del equipo cada vez que se enfrenta a los rivales tradicionales. Ese único triunfo llegó en el Torneo Apertura 2025, cuando el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo venció 3 a 2 a Racing en el Nuevo Gasómetro. Aquella tarde lluviosa del 3 de marzo, Malcom Braida marcó un doblete y Jaime Peralta selló la victoria sobre la hora, en lo que terminó siendo un verdadero bálsamo en medio de una racha adversa.

Desde Chaná y con el Baby

Desde el Club Atlético Chaná, un aporte informativo que no es menor. Desde EL PUEBLO, es como para tenerlo en cuenta.

URUGUAY CUP – SERIE A

El Club Atlético Chaná Baby Fútbol representará a Salto en el Torneo Internacional Uruguay Cup Nuestra categoría 2015 competirá en Serie A frente a:

• Iporá

• El Ángel del Arco

• La U de Cardona

Orgullo, compromiso y sueños en cancha.

¡Vamos Chaná!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pfno