Juventus vs Ferro Partido suspendido

Un agónico gol de Katriel Piegas para reportarle a Ceibal la notable victoria ante Nacional, y sumarse a Ferro Carril en la final de los play off. Ferro dejó a Gladiador por el camino (2-0) y mañana es el primer duelo. En básquetbol, Juventus vencía a Ferro Carril por 68 a 65 cuando el partido fue suspendido. Y el sistema VAR en el Dickinson volvió a funcionar. Ahí está el testimonio gráfico de Vicente Massarino para EL PUEBLO.
Jornadas intensas para la Policía de Salto entre el 20 y 21 de diciembre, con condena por venta de drogas, prisión preventiva por tentativa de homicidio, un siniestro de tránsito fatal, varios lesionados, numerosos hurtos en viviendas y comercios, además de controles vehiculares y daños en el Cementerio Central.
La Policía de Salto intervino en varias actuaciones durante la jornada del 14 de diciembre, con detenciones por intento de hurto y agresiones, un siniestro de tránsito con un motociclista politraumatizado y dos personas heridas de arma blanca, una de ellas en estado grave.
Una jornada con múltiples intervenciones policiales en Salto dejó incendios en contenedores, hurtos a vehículos, viviendas y comercios, dos siniestros de tránsito, una rapiña a una mujer de 76 años y la condena de un hombre por suministro de estupefacientes.
Falleció el 21 de diciembre de 2025, a los 76 años de edad. Sus hijos: Blanca, Juan, Alejandra, Ingrid, María, Ignacia, Víctor, Walter, Angélica, Cristian, Felicia y Analy, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Lavalleja.
Falleció hoy, 21 de diciembre de 2025, a los 73 años de edad. Sus hijos: Estela Mary y Daniel; Dary y Jorge. Sus nietos: Renata, Dalila, Giovanni, Stefani, Armando y Milagros; y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a efectuarse el día lunes 22 de diciembre a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció hoy, 21 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad. Sus hijos: Karina y Ricardo; sus nietos: Romina, Agustín y Fernando; y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
