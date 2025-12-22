Juventus vs Ferro Partido suspendido

Un agónico gol de Katriel Piegas para reportarle a Ceibal la notable victoria ante Nacional, y sumarse a Ferro Carril en la final de los play off. Ferro dejó a Gladiador por el camino (2-0) y mañana es el primer duelo. En básquetbol, Juventus vencía a Ferro Carril por 68 a 65 cuando el partido fue suspendido. Y el sistema VAR en el Dickinson volvió a funcionar. Ahí está el testimonio gráfico de Vicente Massarino para EL PUEBLO.