Juventus se alza desde la rebeldía

«Se nos quitó la localía; nos duele y no compartimos; no pedimos ventaja; pedimos igualdad de condiciones»

El Atlético Juventus se sintió despojado de lo que interpreta como injusto: que no pueda ser local en su escenario, en los partidos finales ante Salto Uruguay, para resolver quién de los dos es el Campeón Salteño de la temporada 2025-2026.

Tan solo unos días atrás, con EL PUEBLO, el presidente de la entidad, MARTÍN COELHO, apuntó a la injusticia que supone no poder ser local en la cancha propia.

El hecho es que, más allá del reclamo, no se varió la resolución y Juventus será local en el gimnasio del Club Atlético Universitario.

Ante la situación consumada, el comunicado oficial surgió desde la entidad de la Zona Este. En Juventus hablan de “dolor” por lo resuelto y reclaman igualdad de condiciones frente al rival de turno.

Cabe recordar que para la cancha de Juventus se estableció un aforo de no más de 400 entradas. Salto Uruguay oficiará de local en su gimnasio “Dr. Juan José Galbarini”.

Hay que remitirse, en este caso, al texto del comunicado de Juventus, con un final sin margen para la duda: sigue de pie, con su gente y por su gente.

🏀 La corona que espera

En la hora de la primera final

Será esta noche, desde la hora 21.15, en el gimnasio de Salto Uruguay, cuando el local albiceleste y Atlético Juventus encaren el primero de los cinco partidos enmarcados en los play off.

Es la hora de la final, tras las eliminaciones respectivas de Nacional y Ferro Carril. Más allá de la prevalencia de Salto Uruguay sobre Nacional, imponiéndose en tres ocasiones consecutivas, el impacto que supuso Juventus, el plantel en manos de Luis Coelho, cortó el ciclo victorioso de Ferro Carril, quien en la pasada edición alcanzó el quinquenio tras vencer a Universitario.

El Campeonato Salteño de Básquetbol llega a su punto culminante. Será Salto Uruguay o será Juventus. La corona es la que espera, por uno de los dos.

⚽ Una palpitación a cancha entera

¿Quién fue el mejor D.T del año en el fútbol salteño 2025?

Hasta hoy viernes y nomás. Es el último día en que se acumulan los votos que determinarán una elección pendiente: para 400 salteños vinculados al fútbol (jugadores, aficionados, cronistas deportivos, directores técnicos y aficionados en general), ¿QUIÉN ES EL MEJOR DT DE AÑO 2025?

Hasta horas de la noche de la víspera, la respuesta de 297 votantes. Hay que llegar a un máximo de 400 y no más de ese registro. Las plataformas de EL PUEBLO están habilitadas y, sobre todo, los canales de WhatsApp.

Grupos que se han constituido en el tiempo y con integrantes en cada caso que vuelcan su preferencia, tal como se logró finalmente con los mejores futbolistas del medio en la temporada que pasó, surgiendo el riverense Natanael Tabárez (Ferro Carril) en la primera escala.

En la edición de mañana sábado, para revelarse el resultado de la compulsa. Y tratándose de los Directores Técnicos, la necesidad de dejarlo en claro: habilitados para ser votados, entrenadores de TODOS LOS EQUIPOS DE CADA DIVISIONAL DE LA LIGA Y DE LA CATEGORÍA QUE FUESE: “A”, “B”, “C”, Consejo Único Juvenil y Fútbol Femenino.

