Juventud, inclusión y salud mental: el balance de gestión de Lucía Molinari

En entrevista a Lucía Molinari coordinadora de Juventud.

A pocos meses de haber asumido como coordinadora de Juventud, Lucía Molinari realiza una evaluación positiva de su gestión, marcada por el compromiso de los jóvenes, el trabajo en territorio y una mirada integral que pone el foco en la salud mental, la inclusión y la generación de oportunidades.

En entrevista, Lucía Molinari, coordinadora de Juventud, compartió un balance del trabajo realizado desde agosto, destacando los avances logrados, los desafíos enfrentados y los proyectos que ya comienzan a delinearse para el próximo año.

“La verdad que muy contenta haciendo una evaluación del trabajo que venimos realizando en nuestra oficina. Pasamos raya y, satisfactoriamente, vemos que estamos impulsando buenas tareas, buenas actividades, que hay mucho compromiso de parte de los jóvenes, cosa que nos da ganas de redoblar esfuerzos y seguir para adelante”.

Un inicio con desafíos y reestructura interna

Molinari asumió el cargo el 15 de agosto, en un contexto que implicó un proceso de adaptación y reorganización interna.

“Los primeros días fueron de adaptación, de conocer un poco la realidad que había adentro de la oficina, ya sea desde la parte de presupuesto hasta la parte humana, de personal, y con muchos desafíos por delante, sin duda que sí”.

Uno de los principales retos fue la situación del personal, ya que la oficina contaba con cuatro funcionarios pertenecientes a la etapa 291, lo que obligó a realizar una reestructura.

“Tuvimos que hacer una reestructura en cuanto al personal, por lo tanto hubo que seguir adelante trabajando, adaptándonos al personal que teníamos y a los recursos disponibles, dando lo mejor de cada uno para poder hacer las cosas bien y poder trabajar con los jóvenes”.

Dos pilares de gestión: salud mental e inclusión

Desde el inicio, la coordinadora definió una línea de trabajo clara, basada en dos pilares fundamentales.

“Cuando asumí el cargo primero me pregunté dónde estaba parada y qué rumbo era el que yo quería seguir, y a partir de ahí hicimos un diagrama de trabajo”.

El primero de esos pilares es la salud mental en los jóvenes, abordada desde una perspectiva integral.

“No es solamente la salud mental a través de apoyo técnico con psicólogos y psiquiatras, que obviamente son muy necesarios. No es solamente a través de charlas que nosotros queremos acompañar a los jóvenes”.

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas, como talleres y primeras experiencias laborales, para reducir las horas de ocio.

“Nosotros consideramos que es fundamental atacar ese problema que existe, que es real y muy grave. Creemos que a través de poder brindarles actividades y primeras experiencias laborales podemos ayudar a trabajar la salud mental”.

El segundo pilar es la inclusión, entendida en un sentido amplio.

“La inclusión entendida desde el punto de vista de poder llegar a todos los jóvenes del departamento, a los jóvenes de las zonas más vulnerables, a los jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad también. La idea es tender la mano a todos y poder llegar a un abanico de oportunidades para todos”.

Actividades y Mes de la Juventud

Al asumir, el equipo se encontraba próximo a la realización del Mes de la Juventud, el evento anual más importante del área.

“Ya venía medianamente organizada la tarea, entonces seguimos con esa organización, simplemente la adaptamos un poquito a las condiciones que teníamos”.

En ese marco, se realizaron dos jornadas en el interior del departamento, con una amplia agenda de actividades: campeonatos de fútbol, básquet, fútbol femenino, campeonatos inclusivos, truco, canto y otras propuestas recreativas y culturales.

El Mes de la Juventud culminó con un show artístico y musical en Termas del Daymán, que reunió a jóvenes de distintas zonas del departamento.

El vínculo con los jóvenes

Consultada sobre la respuesta de los jóvenes, Molinari destacó el compromiso y la participación creciente.

“Me encontré primero con un equipo armado, pero en vías de desarmarse, justamente por lo que te comentaba de los funcionarios 291. Ellos dieron todo para que la oficina respondiera y se trabajara como debía ser”.

A medida que se fueron incorporando jóvenes a las actividades, el respaldo se hizo evidente.

“Sentimos que había respaldo, había compromiso. Había muchos jóvenes que no estaban quizás acostumbrados a ciertas posibilidades, entonces de a poquito vamos a ir inculcándoles la idea de que todos pueden tener acceso a distintas tareas”.

Proyectos y cierre de año

De cara al cierre del año, la Coordinación de Juventud prepara una actividad especial.

“Pensamos hacer un cierre de actividades del año el sábado 27 de diciembre, en el espacio El Sauzal. Va a haber música, un poco de diversión; ese va a ser el cierre de nuestras actividades”.

En paralelo, se desarrollaron talleres en los últimos días del año, que se prevé repetir en 2026.

“Estamos a la espera del presupuesto que nos corresponda para empezar a atender prioridades, pero se vienen muchos proyectos”.

Entre las propuestas en carpeta se encuentran talleres artísticos, musicales, de cocina, de fotografía, así como iniciativas vinculadas a oportunidades laborales para jóvenes.

Actividades de verano y trabajo interinstitucional

Durante los meses de enero y febrero, cuando los jóvenes quedan sin clases, la oficina proyecta nuevas actividades.

“Se está pensando poder realizar actividades para los jóvenes que quizás no tienen posibilidades de unas vacaciones”.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con distintas áreas de la Intendencia.

“Estamos trabajando en conjunto con Descentralización, Deporte, Cultura, CECOED, Discapacidad, Género y Generaciones. Todos estamos colaborando para hacer trabajos en común y volcarlo al bien de la sociedad”.

Un balance positivo

Para Molinari, el balance de estos primeros meses es claramente favorable.

“La verdad que sí, estoy muy contenta. Es un desafío para mí, y un desafío que lo vivimos día a día con responsabilidad, honrando el lugar que nos dieron”.

“En lo que a mí respecta es muy positivo. Problemas siempre tenés, inconvenientes siempre surgen, pero cuando uno pone en la balanza y ve que en poquitos meses hubo una apertura de parte de los jóvenes, unas ganas de involucrarse, eso es lo que nos impulsa y nos da fuerza para seguir adelante”.

