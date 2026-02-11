34.4 C
Junta Departamental de Salto fija nuevo horario de invierno desde el 18 de febrero

La Junta Departamental de Salto aprobó una resolución que establece el horario de invierno para sus funcionarios, el cual comenzará a regir a partir del miércoles 18 de febrero de 2026. La medida se adopta tras la finalización del receso de la Corporación y en coordinación con el funcionamiento administrativo del Ejecutivo departamental y otros organismos del Estado.

La decisión fue firmada por la Presidencia del legislativo departamental con fecha 9 de febrero de 2026, luego de que culminara el período de receso el pasado 15 de febrero inclusive. Según se expresa en el texto oficial, el objetivo es facilitar el trabajo de los señores ediles y asegurar una adecuada articulación administrativa.

Cómo será el nuevo horario

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución:

  • El personal directivo, administrativo, especializado, servicios auxiliares y secretarios de bancada cumplirá funciones de 13:00 a 19:00 horas.
  • Los funcionarios del escalafón de servicios auxiliares (limpieza) trabajarán en el horario de 07:00 a 13:00 horas.
  • En los días de sesiones, el horario general será de 14:00 a 20:00 horas para todos los funcionarios.
  • En esas mismas jornadas, el personal de limpieza cumplirá tareas de 08:00 a 14:00 horas.

Coordinación con la Intendencia

La resolución recuerda que durante el período estival se había fijado un horario especial en concordancia con el que desarrollan las oficinas de la Intendencia de Salto, contemplando además el receso institucional.

Ahora, con el retorno pleno a las actividades, se considera necesario establecer un régimen horario acorde al funcionamiento regular del cuerpo legislativo y su vínculo con el Ejecutivo departamental.

Asimismo, se faculta al Director General a adoptar las medidas o modificaciones que resulten necesarias para la correcta aplicación de la resolución.

Comunicación oficial

La disposición será comunicada a los señores ediles, funcionarios y secretarios de bancada, así como a la Intendencia de Salto y a los medios de prensa. También se prevé su publicación en cartelera y por los canales institucionales correspondientes.

Con este ajuste, la Junta Departamental de Salto retoma su funcionamiento ordinario tras el receso, definiendo un esquema horario que regirá durante el período de invierno.

