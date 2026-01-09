Junta Departamental cuestiona con votos de la CORE y del FA la nueva baja del IMESI en combustibles de frontera y pide al Ejecutivo que reconsidere la medida

La Junta Departamental de Salto aprobó anoche en sesión extraordinaria y con votos de todos los partidos políticos, una Minuta de Comunicación mediante la cual expresa su profunda preocupación por la reciente resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que reduce nuevamente el porcentaje de devolución del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicado a los combustibles en zonas de frontera con la República Argentina. La medida, dispuesta por la Resolución N° 2327-2025 y vigente desde el 1º de enero de 2026, fija el beneficio en un 28%, profundizando una política de recortes sucesivos en un corto período de tiempo.

Cabe recordar que, por Resolución N° 1270-2025, vigente desde el 1 de agosto de 2025, la devolución del IMESI en los departamentos del litoral ya había sido reducida del 40% al 32%. La aplicación acumulada de estas decisiones, según señala la Junta, genera un aumento significativo del precio final de los combustibles a valores reales, con impactos directos en el comercio local, el consumo interno, el empleo y la actividad económica regional. A modo de ejemplo, se indica que la nafta Súper, que en julio de 2025 tenía un valor aproximado de $ 47,20 por litro, pasó a costar $ 56,08 bajo el régimen actual, lo que representa un incremento cercano al 19%. Una situación similar se verifica en el precio de la nafta Premium, agravando las dificultades para los consumidores y los sectores productivos.

El cuerpo deliberativo también cuestiona que los departamentos de frontera no hayan sido incluidos en la aplicación efectiva de la Ley 20.419, destinada a mitigar las diferencias de precios con los países limítrofes. En ese contexto, el descuento del IMESI es considerado una herramienta clave para compensar la brecha cambiaria y sostener la competitividad del litoral. Asimismo, la Junta manifiesta su preocupación por la forma en que se instrumentó la medida, sin instancias previas de diálogo ni mecanismos compensatorios, afectando a trabajadores, pequeñas y medianas empresas y estaciones de servicio.

LA MINUTA

“Visto: la Resolución de la DGI N° 2327-2025 de fecha 29 de diciembre, mediante la cual se dispone una nueva reducción del porcentaje de devolución del IMESI, aplicado a la comercialización de combustibles en zonas de frontera con la República Argentina, fijándolo en un 28%. Resultando: 1) Que por Resolución N° 1270-2025, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2025, el porcentaje de devolución del IMESI en los departamentos del litoral había sido reducido del 40% al 32%. 2) Que por la Resolución N° 2327-2025, con vigencia desde el 1 de enero de 2026, se dispone una nueva reducción, estableciendo dicho beneficio en el 28%, profundizando una política de recortes sucesivos en un corto periodo de tiempo. Considerando: 1) Que la aplicación acumulada de estas medidas genera a valores reales del combustible un incremento significativo del precio final, con impacto directo en el comercio local, el consumo interno, el empleo y, en definitiva, en la actividad económica del departamento de Salto y de toda la región del litoral. 2) Que a modo ilustrativo del impacto concreto de estas decisiones, la nafta Super, bajo el esquema vigente en julio de 2025, tenía un valor aproximado de $ 47,20 por litro. Mientras que, con el régimen actual, dicho valor asciende a 56,08 por litro, lo que representa un incremento cercano al 19%, situación que se replica de forma similar en la nafta Premium. 3) Que esta situación se ve agravada por el hecho de que los departamentos de frontera con la República Argentina no han sido incluidos en la aplicación efectiva de la Ley 20.419, destinada a mitigar las diferencias de precios relativos con los países limítrofes, siendo el descuento del IMESI una herramienta fundamental para compensar la brecha cambiaria y proteger la economía local. 4) Que resulta especialmente preocupante la forma en que se instrumentó la medida, sin instancias previas de diálogo ni la adopción de mecanismos compensatorios, afectando de manera inmediata a consumidores, trabajadores, pequeñas y medianas empresas, así como a las estaciones de servicio que requieren condiciones mínimas de previsibilidad para su planificación económica. 5) Que estas decisiones comprometen seriamente la ya delicada situación económica de la región, reduciendo la competitividad del comercio local, desactivando el consumo transfronterizo y profundizando las asimetrías estructurales que históricamente afectan al litoral del país.

Atento al expuesto y en uso de sus facultades, la Junta Departamental de Salto Resuelve: 1) Emitir la siguiente minuta de comunicación. La Junta Departamental de Salto expresa su profunda preocupación por la Resolución N° 2327-2025 de la DGI, mediante la cual se reduce nuevamente el porcentaje de devolución del IMESI aplicado a los combustibles en zona de frontera con la República Argentina. Solicita al Poder Ejecutivo que dicha medida sea reconsiderada atendiendo al impacto económico y social que el aumento del precio de los combustibles produce en los departamentos del litoral, afectando el empleo, el comercio local y la competitividad regional.

Asimismo, considera imprescindible la apertura de instancias de diálogo con los gobiernos departamentales, los actores sociales y los representantes del sector comercial y productivo de la región a efecto de diseñar políticas públicas con enfoque de equidad territorial, previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo que contemplen las particularidades y oportunidades estratégicas de la frontera.

2) Remitir la presente Minuta de Comunicación al Presidente de la República, Profesor Yamandu Orsi, al Ministerio de Economía y Finanzas, DGI, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Juntas Departamentales de Río Negro y Paysandú, Representantes Nacionales por los Departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Intendencias de Salto, Paysandú, Río Negro, Congreso de Intendentes, Congreso Nacional de Ediles, Centros Comerciales del Litoral, Medios de Comunicación de los Departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro”.

