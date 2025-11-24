Junta Departamental convoca a Sesión Extraordinaria el martes 25/11 en la UdelaR

Según pudo saber EL PUEBLO, la Junta Departamental de Salto convoca a sesión extraordinaria este martes
La Junta Departamental de Salto emitió una convocatoria para realizar una Sesión Extraordinaria mañana martes 25 de noviembre a las 20:30 horas, instancia que tendrá lugar en la Regional Norte – Sede Salto de la UDELAR. La citación reúne a los ediles para considerar diferentes planteamientos ingresados recientemente.
Entre los asuntos del orden del día destaca el Expediente Nº 72 – 22.07.25, presentado por el edil Enzo Paique, quien elevó una exposición escrita destinada a la Comisión de Cultura. En su planteo propone la realización de una Sesión Solemne por los 40 años de democracia en Salto, bajo los ejes de Memoria, Reconocimiento y Compromiso.
El objetivo de la iniciativa es promover un espacio institucional que reafirme el valor de la democracia, rescate la memoria histórica del departamento y reconozca a quienes han contribuido a sostener y fortalecer la vida democrática en estas cuatro décadas.
La propuesta será considerada en el ámbito legislativo, mientras la Junta se prepara para una nueva instancia extraordinaria en un espacio académico, reforzando la colaboración entre las instituciones del departamento.