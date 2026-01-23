Julio Zednicek denuncia “impuestos encubiertos” y convoca a la ciudadanía a «levantarse en armas»

El reconocido empresario del transporte Julio Zednicek realizó en las últimas horas una fuerte crítica pública al sistema impositivo y a la forma en que, según sostiene, los distintos gobiernos han venido aplicando aumentos de carga tributaria de manera encubierta.

Sus declaraciones fueron difundidas a través de redes sociales por lo que EL PUEBLO dialogó con el empresario sobre el motivo de sus fuertes declaraciones.

«Tenemos un país desastroso de políticos lamentables. Políticos que están para cobrar el sueldo y no para defender al pueblo que los eligió» comienza diciendo en su video.

“Esto no es una crítica puntual a este Gobierno, es una crítica a la retórica que tienen todos los que asumen y gobiernan, explicó a nuestro medio. «Todos te dicen que no van a aumentar los impuestos y todos terminan, de alguna manera, disfrazándote impuestos”, afirmó Zednicek. En ese sentido, puso como ejemplo el sistema de multas de tránsito y los radares, que oficialmente se presentan como una herramienta de prevención, pero que —a su entender— esconden un claro objetivo recaudatorio.

“Te dicen que las multas son para evitar accidentes, y está bien, es cierto. Pero lo que te están ocultando es la realidad, lo que quieren es recaudar, porque ya no pueden más”, sostuvo. Como ejemplo concreto, relató el caso de un conocido que recibió una multa de 25 mil pesos por atrasarse en una cuota de la patente, calificando la situación como “una aberración”.

El propio Zednicek contó su experiencia personal en Punta del Este, donde aseguró haber recibido tres multas en trayectos cortos. “No estamos diciendo que no multen. Si está la normativa, multame. Pero no me apliques multas de 60 mil pesos. Me salió más caro de multa que lo que pagué de estadía. Están de vivos, los políticos están de vivos”, sentenció.

«Los políticos hoy, salvando excepciones, están para cobrar el sueldo y cobran entre 400 y con todas las y beneficios cobran 600, 700 mil pesos y el sueldo mínimo son chirolas»

Otro de los puntos centrales de su planteo fue la desigualdad entre los ingresos de la población y los sueldos del sistema político. “Ninguno dice bajémonos el sueldo. Cuando se reúnen para fijarse los sueldos, en cinco minutos se ponen de acuerdo, siempre para arriba. Ahora, para bajarle la carga tributaria al contribuyente, nunca”, cuestionó. Para Zednicek, el problema de fondo es la mala administración del Estado: “Nunca les va a dar la plata si administran mal. Los gobiernos administran mal, y después el que paga es Juan Pueblo”.

Desde su pertenencia a la lista 121, del espacio batllista salteño del Partido Colorado, adelantó que impulsará cambios estructurales en la forma de tributar. “Vamos a proponer un cambio profundo. Acá hay que cambiar desde la base cómo se tributa”, afirmó, y criticó especialmente el actual sistema del IRPF, al que calificó como “un abuso al obrero” por gravar ingresos sin contemplar los gastos reales de las personas.

«Levántense en armas, salgan a las redes a gritarle políticos son ineficientes, hagan algo urgente, el pueblo no da más»

Zednicek también se refirió a sus polémicas expresiones sobre “levantarse en armas”, aclarando que se trató de una metáfora. “Las armas hoy son los medios de comunicación y las redes sociales. Hay que usarlas para decirle a los gobernantes que no damos más”, explicó, alentando a la ciudadanía a expresarse sin miedo. “No va a haber represalias por decir la verdad. Estamos en democracia”, afirmó.

«Yo hoy hago un llamado a levantarse en armas, como en las épocas de las revoluciones, levantarse en armas contra los políticos ineficientes y en algunos casos corruptos. Hay que levantarse en armas gente, hay que salir a los medios a decir basta, basta de meterme la mano en el bolsillo, basta, el pueblo laburador no puede más, pero depende tuyo, mío y de todos que salgamos a las redes a poner los huevos sobre la mesa y decir basta» dice en su video.

«Estas manifestaciones las hago como un ciudadano, porque para demostrarle a la gente que cualquiera lo puede hacer, no tiene que estar en ninguna lista política» aclaró. » Además, esto es un llamado a que todos se expresen y que digan porque cuando interactuan están todos de acuerdo. El problema es que no se animan a hablar».

Finalmente, advirtió sobre el impacto del tipo de cambio y los combustibles en la producción nacional. “Un dólar bajo está matando a la producción, a las empresas y al trabajador. Cobrás en dólares y tenés todos los costos en pesos. Así no se puede”, señaló, insistiendo en la necesidad de un Estado más eficiente y de dirigentes que “den el ejemplo”.

