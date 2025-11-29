back to top
Salto
Salto
sábado, noviembre 29, 2025
Luto - Listón negro
FÚNEBRES

Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

Jose Testa y Marinela Ortiz participan con profundo dolor del fallecimiento de Julio. Hacen llegar a la familia un fuerte abrazo en este difícil momento.

