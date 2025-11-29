back to top
Salto
Salto
sábado, noviembre 29, 2025
Luto - Listón negro
FÚNEBRES

Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

Integrantes de Veterinaria Bortagaray y Veterinaria Bortagaray y Cía. Ltda. participan con mucho pesar dicho fallecimiento y le hacen llegar un fuerte abrazo a su familia.

