Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

282

Sus amigos del Asado Obligatorio participan con mucho dolor el sorpresivo fallecimiento del querido Bala, y le mandan un fuerte abrazo a Cate, Gael, Micaela y toda su familia.

