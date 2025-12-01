back to top
domingo, noviembre 30, 2025
Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

53

La Asociación de Artistas Plásticos Salteños, APLAS, participa el fallecimiento del familiar de sus asociados, Carlos Guinovart y Ma Noel Mattos.

