JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Su esposa: Catherine Olivera; sus hijos: Gael y Micaela; demás familiares y amistades participan con pesar dicho fallecimiento e invitan al sepelio a efectuarse hoy a la hora 09:00 en Cementerio Central.

Empresa La Salteña.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Gustavo Boksar, Cecilia Eguiluz y familia expresan su hondo pesar y acompañan a sus seres queridos ante el fallecimiento de Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Sus amigos del Asado Obligatorio participan con mucho dolor el sorpresivo fallecimiento del querido Bala, y le mandan un fuerte abrazo a Cate, Gael, Micaela y toda su familia.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Integrantes de Veterinaria Bortagaray y Veterinaria Bortagaray y Cía. Ltda. participan con mucho pesar dicho fallecimiento y le hacen llegar un fuerte abrazo a su familia.

JULIO EDUAREDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

José Testa y Marinela Ortiz participan con profundo dolor del fallecimiento de Julio. Hacen llegar a la familia un fuerte abrazo en este difícil momento.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Pastora Ambrosoni Catalogne y familia participan con profundo dolor dicho fallecimiento y piden una oración por su alma.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Carlos Martín Correa y familia participan con profundo dolor dicho fallecimiento y piden una oración por su alma.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Integrantes de Correa y San Román participan con profundo dolor dicho fallecimiento y piden una oración por su alma.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

El encargado de establecimiento Bayucuá, Paolo Rodríguez, y personal de dicho establecimiento participan del sepelio de uno de sus principales.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Propietarios y Co-Propietarios del Edificio Terrazas del Río participan con hondo pesar el fallecimiento de Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Familia Macedo Moriondo, Elde (yuyo) Macedo ausente, su señora Nelsa Moriondo e hijos, María Isabel, María Patricia, Fabián, Marcelo y Carolina lamentan la pérdida de Julio Eduardo Mattos Catalgone y acompaña a su familia en su profundo dolor.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

José Francisco Jaso y familia, Carolina y Pablo, acompañan en este momento de tanto dolor a “Cate” y toda la familia.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

César Mello y Sandra Paiva participan con profundo dolor el fallecimiento de Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Martín San Román y María Brites participan con gran tristeza el fallecimiento de Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Grupo CREA Salto participa con profundo dolor del fallecimiento de su amigo y compañero Julio acompañamos a su familia en este momento de mucha tristeza y dolor.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Dr. Marcelo Texeira Nuñez y Ángela Da Luz participan con pesar el fallecimiento de su amigo Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Claudino y Martín Ferreira Pinto y sus respectivas familias, participa el fallecimiento de su apreciado Julio, hermano de sus amigos Maria y Carlos e hijos, Francisco y familia y esposo de nuestra amiga Catherine e hijos. Que halla paz en su tumba.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Sus primos, Ivanah, Carla y Carlos Salvador Panizza Mattos y sus respectivas familias participan con hondo pesar el fallecimiento de su querido primo Julio.

JULIO EDUARDO MATTOS CATALOGNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 29 de noviembre de 2025.

Las amigas TEPACUA de Ana participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Julio.

